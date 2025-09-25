Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Irão transmite documentário sobre programa nuclear de Israel e revela dados de 190 especialistas

25 set, 2025 - 15:43

Documentário "O Covil da Aranha" leva acusações até à Agência Internacional de Energia Atómica, com fotos do diretor aparentemente a beijar uma pessoa disfarçada de Minnie.

A+ / A-

O Irão revelou na quarta-feira à noite documentos confidenciais sobre os programas militar e nuclear de Israel que terão sido utilizados para coordenar ataques contra alvos israelitas durante a guerra de 12 dias em junho.

O ministro da Inteligência iraniano, Esmaeil Khatib, disse que o Irão obteve os documentos numa das operações mais complexas dos serviços secretos do país, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

Os documentos foram divulgados num documentário transmitido pela televisão pública iraniana, intitulado "O Covil da Aranha". Incluem dados pessoais, moradas e ligações profissionais de cerca de 190 especialistas israelitas ligados a programas de armamento.

Foram exibidas cópias de passaportes como prova, bem como informações sobre a localização de instalações militares, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Irão "nunca procurou e nunca vai procurar construir a bomba nuclear", garante presidente na ONU

Mundo

Irão "nunca procurou e nunca vai procurar construir a bomba nuclear", garante presidente na ONU

Pezeshkian acusou Reino Unido, a França e a Aleman(...)

A televisão estatal mostrou também imagens que parecem ter sido filmadas clandestinamente e que, segundo o canal, provêm do interior da central de Dimona, no sul de Israel.

A AFP não conseguiu confirmar de forma independente as alegações da TV iraniana.

No documentário surgem ainda fotografias que mostram o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, apresentadas como sendo pessoais.

Numa das imagens, Grossi parece estar a beijar uma pessoa disfarçada de Minnie, a namorada do Mickey, personagens famosos da Disney, segundo a AFP.

Desde o ataque surpresa de Israel contra o Irão em junho, que desencadeou a guerra de 12 dias, responsáveis políticos iranianos têm criticado fortemente a AIEA e Grossi, acusando-o de ser parcialmente cúmplice.

O Irão acusa a AIEA de não ter condenado os ataques israelitas, seguidos por ataques norte-americanos, contra as instalações nucleares iranianas. Teerão considera ainda que a agência da ONU tem parte da responsabilidade no início do ataque israelita.

Irão quer "novas condições" para negociações nucleares com os EUA

Irão quer "novas condições" para negociações nucleares com os EUA

O chefe da diplomacia iraniana sustentou que as ne(...)

Alega que o ataque foi lançado em 13 de junho, no dia seguinte à aprovação de uma resolução crítica sobre o programa nuclear iraniano na sede da agência nuclear da ONU, em Viena.

Khatib disse que Teerão obteve dados sobre instalações militares e científicas de dupla utilização em território israelita, cujas coordenadas terão sido usadas nos ataques com mísseis e drones realizados em junho.

O ministro afirmou que o conteúdo divulgado no documentário representa apenas uma pequena parte do material recolhido pelos serviços de informação iranianos.

Khatib disse que vários cidadãos e entidades israelitas colaboraram com Teerão no acesso aos documentos, motivados por incentivos financeiros e por um profundo descontentamento com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O ministro prometeu que o Irão continuará a divulgar documentos classificados em fases futuras, reforçando a estratégia de pressão sobre Israel.

O documentário surge num contexto de crescentes tensões entre o Irão e os países ocidentais sobre o programa nuclear iraniano.

Os países ocidentais, com os Estados Unidos à cabeça, e Israel acusam o Irão de procurar obter armas nucleares, algo que Teerão nega veementemente, garantindo que o programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

Israel, que vê neste programa uma ameaça existencial, mantém a ambiguidade sobre a posse de armas nucleares, mas segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI), o país possui 90 ogivas nucleares.

Em junho, o Irão afirmou ter obtido milhares de documentos classificados sobre Israel.

O Irão detém regularmente indivíduos apresentados como espiões.

Teerão já acusou Israel, no passado, de estar por detrás de assassinatos seletivos e sabotagens relacionados com o seu programa nuclear.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano