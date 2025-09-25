Itália vai enviar um segundo navio de apoio à flotilha que se desloca até Gaza

Itália anunciou esta quinta-feira que vai enviar um segundo navio em apoio à flotilha humanitária que se desloca até a Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito no parlamento italiano pelo ministro da Defesa Guido Crosetto, depois de já na quarta-feira o país ter anunciado que ia prestar apoio à iniciativa.

Também Espanha declarou que vai enviar navios da Marinha para proteger e apoiar a flotilha que está, neste momento, no Mar Mediterrâneo.

A embarcação vai prestar apoio à Flotilha Humanitária, onde estão os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, e vai estar a postos “se for necessário realizar algum tipo de resgate”, disse Pedro Sánchez.

Em declarações após participar na assembleia geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o primeiro-ministro espanhol adiantou que vai negociar com os grupos parlamentares um embargo de armas a Israel.

O objetivo da missão não é usar a força, disse esta quarta-feira a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Entretanto, 170 figuras da cultura nacional subscreveram esta quarta-feira uma carta aberta ao Governo português instando-o a “fazer tudo ao seu alcance” para garantir que a Flotilha Global Sumud entregará em Gaza a ajuda humanitária que transporta.

Na missiva, intitulada “Carta aberta ao Governo português pelo cumprimento do Direito Internacional”, os signatários destacam - de uma série de comunicados emitidos nos últimos dias pelo executivo israelita, dirigidos à flotilha - uma publicação na rede social X em que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, declara que irá deter a flotilha, impedindo-a de entregar a ajuda humanitária que transporta.

Ao contrário de outros países, o Governo português não declarou um apoio claro à flotilha.