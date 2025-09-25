Jaguar Land Rover alvo de ciberataque no Reino Unido

25 set, 2025 - 15:58 • Reuters
A fabricante automóvel Jaguar Land Rover informou esta quinta-feira que alguns dos seus sistemas digitais voltaram a funcionar após um recente ataque cibernético que paralisou as suas operações no Reino Unido.
"Como parte da retoma controlada e gradual das nossas operações, hoje informamos colegas, fornecedores e parceiros de retalho que partes do nosso parque digital já estão a funcionar", disse um porta-voz da empresa em comunicado.
"O trabalho fundamental do nosso programa de recuperação está em curso".