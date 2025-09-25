Menu
  Noticiário das 16h
  25 set, 2025
Jaguar Land Rover alvo de ciberataque no Reino Unido

25 set, 2025 - 15:58 • Reuters

A fabricante automóvel garante que "programa de recuperação" já "está em curso".

A fabricante automóvel Jaguar Land Rover informou esta quinta-feira que alguns dos seus sistemas digitais voltaram a funcionar após um recente ataque cibernético que paralisou as suas operações no Reino Unido.

"Como parte da retoma controlada e gradual das nossas operações, hoje informamos colegas, fornecedores e parceiros de retalho que partes do nosso parque digital já estão a funcionar", disse um porta-voz da empresa em comunicado.

"O trabalho fundamental do nosso programa de recuperação está em curso".

