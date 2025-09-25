Ministro da Defesa alemão alerta contra crescente ameaça russa no espaço

25 set, 2025 - 17:38 • Reuters
O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, alertou esta quinta-feira para a crescente ameaça representada pelas atividades espaciais russas, citando preocupações com dois satélites russos que estão a seguir satélites Intelsat utilizados pelas forças alemãs e outras.
"A Rússia e a China expandiram as suas capacidades de guerra no espaço rapidamente nos últimos anos: podem interromper as operações de satélites, cegar os satélites, manipulá-los ou destruí-los cineticamente", disse numa conferência espacial em Berlim.
Pistorius sublinhou a necessidade de negociações sobre o desenvolvimento de capacidades ofensivas no espaço como forma de dissuasão, apontando para a utilização pela Rússia de dois dos seus satélites Luch Olymp para rastrear satélites Intelsat.