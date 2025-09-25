Nicolas Sarkozy condenado a cinco anos de prisão por crime de conspiração

[Atualizado às 12h30]

O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy foi considerado culpado pelo crime de conspiração com intenção criminosa em mais um caso de corrupção, desta vez no desvio de milhões de euros para financiar a sua campanha eleitoral de 2007.

O tribunal sentenciou o antigo líder francês a cinco anos de prisão, depois da acusação ter pedido, pelo menos, sete anos. No entanto, Sarkozy pode ainda recorrer desta decisão, suspendendo a sua pena.

O ex-chefe de Estado francês foi absolvido dos restantes crimes de que era acusado neste processo, depois de ter sido considerado culpado de corrupção, em definitivo, noutro caso, por tentar corromper o magistrado do Supremo Tribunal, Gilbert Azibert, para obter informações confidenciais relacionadas com outra investigação judicial de que era alvo.

O Presidente de França entre 2007 e 2012 cumpriu parte da pena de prisão sob vigilância eletrónica durante três meses, tendo depois obtido liberdade condicional, por ter mais de 70 anos.



Agora, a acusação debruçou-se sobre a campanha eleitoral que resultou na sua vitória nas Presidenciais de 2007, alegando que houve um acordo entre o antigo chefe de Estado e o governo da Líbia financiar a sua corrida ao cargo mais alto de França.