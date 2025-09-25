Menu
  • 26 set, 2025
Palestinianos também têm direito à segurança e a viver num Estado viável, diz Costa

25 set, 2025 - 22:38 • Lusa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu esta quinta-feira que o povo palestiniano também tem o mesmo direito de Israel à segurança e a viver num Estado viável, avaliando que esse é o único caminho para a paz.

No debate de alto nível perante a Assembleia-Geral da ONU, António Costa salientou que uma solução negociada de dois Estados é o único caminho para a paz, assim como para segurança e dignidade de ambos os povos - israelitas e palestinianos.

"Esta é a solução que procuramos", frisou, tendo ainda referindo-se à situação em Gaza como uma "catástrofe humanitária".

Admitindo que a União Europeia não conseguirá responder isoladamente à situação em Gaza, Costa pediu uma resposta coletiva, em "que todos assumam as suas responsabilidades".

"Devemos agir em conjunto e exigir a libertação incondicional de todos os reféns, um cessar-fogo imediato, acesso humanitário pleno e desimpedido, o fim dos colonatos ilegais e um compromisso renovado e credível com uma solução de dois Estados", disse.

