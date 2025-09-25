Polícia da Noruega apreende drone a homem estrangeiro em Oslo

As autoridades norueguesas apreenderam na quarta-feira um drone a um homem de origem estrangeira perto do aeroporto internacional de Oslo, num contexto de aumento de incidentes do tipo na Escandinávia, anunciou, esta quinta-feira, a polícia.

O homem, com cerca de 50 anos, estava a pilotar o drone numa zona proibida, embora sem impacto no tráfego aéreo, disse Lisa Mari Lokke, da polícia norueguesa, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O indivíduo não foi detido, mas será ouvido pela polícia, acrescentou, sem querer revelar a nacionalidade.

"Ontem [quarta-feira], por volta das 21h00 [20h00 em Lisboa], a polícia foi informada de que um drone tinha entrado na zona de exclusão aérea do aeroporto de Oslo", explicou Lokke.

"Quando chegámos ao local, encontrámos um homem com cerca de 50 anos a pilotar o drone", disse.