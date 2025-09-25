Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Polícia da Noruega apreende drone a homem estrangeiro em Oslo

25 set, 2025 - 14:20 • Redação

Este episódio ocorre após possíveis avistamentos de drones que afetaram o tráfego aéreo em aeroportos dinamarqueses, nomeadamente em Copenhaga, e também no aeroporto de Oslo esta semana.

A+ / A-

As autoridades norueguesas apreenderam na quarta-feira um drone a um homem de origem estrangeira perto do aeroporto internacional de Oslo, num contexto de aumento de incidentes do tipo na Escandinávia, anunciou, esta quinta-feira, a polícia.

O homem, com cerca de 50 anos, estava a pilotar o drone numa zona proibida, embora sem impacto no tráfego aéreo, disse Lisa Mari Lokke, da polícia norueguesa, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O indivíduo não foi detido, mas será ouvido pela polícia, acrescentou, sem querer revelar a nacionalidade.

"Ontem [quarta-feira], por volta das 21h00 [20h00 em Lisboa], a polícia foi informada de que um drone tinha entrado na zona de exclusão aérea do aeroporto de Oslo", explicou Lokke.

"Quando chegámos ao local, encontrámos um homem com cerca de 50 anos a pilotar o drone", disse.

Dinamarca. Presença de drones obriga a encerramento do aeroporto de Aalborg

Dinamarca. Presença de drones obriga a encerramento do aeroporto de Aalborg

O aeroporto de Aalborg, na Dinamarca, foi encerrad(...)

A polícia fez então o aparelho aterrar e procedeu à apreensão, acrescentou.

Este episódio ocorre após possíveis avistamentos de drones que afetaram o tráfego aéreo em aeroportos dinamarqueses, nomeadamente em Copenhaga, e também no aeroporto de Oslo esta semana.

"Nesta fase, não vemos qualquer ligação" entre estes incidentes, disse Lokke, chefe da secção de processos do distrito policial regional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano