Rússia nega envolvimento em incidente com drones na Dinamarca

A Embaixada da Rússia em Copenhaga negou esta quinta-feira qualquer envolvimento no incidente com drones na Dinamarca, descrevendo as especulações como "absurdas".

"A parte russa rejeita veementemente as especulações absurdas sobre o seu envolvimento nesses incidentes", escreveu a embaixada num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A primeira-ministra Mette Frederiksen classificou o incidente em Copenhaga como o "ataque" mais grave, até à data, a uma infraestrutura da Dinamarca, asssociando-o a atividades suspeitas de drones russos em toda a Europa. Contudo, as autoridades do país ainda não identificaram a origem dos dispositivos e optaram por não os abater por razões de segurança.

"Certamente não parece uma coincidência. Parece algo sistemático. É aquilo que eu definiria como um ataque híbrido", disse o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, em conferência de imprensa. O governante notou que a Dinamarca não enfrenta uma ameaça militar direta.

O país está por isso a ponderar invocar o artigo 4.º da NATO (Aliança Atlântica), que permite aos Estados-membros solicitar consultas quando sentem que a sua segurança está ameaçada.

A posição surge depois de, pela segunda vez esta semana, drones de origem desconhecida terem sobrevoado os aeroportos dinamarqueses, obrigando ao seu encerramento temporário.