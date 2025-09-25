Sismo na Venezuela. Registadas várias réplicas

[Atualizado às 9h50]

Um terramoto de magnitude 6.5 na escala de Richter atingiu o norte e oeste da Venezuela, assim como parte do país vizinho da Colômbia, esta quarta-feira.

O epicentro foi localizado na cidade de Mene Grande, a 600 quilómetros da capital, Caracas.

O Centro Sismológico Mediterrânico Europeu adianta que o sismo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros.

Entretanto, uma nova réplica, de magnitude 5.6 fez-se sentir na região de Ziulia.

Não há para já registo de feridos ou danos materiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Vice-Presidente diz que ocorreram dez sismos nas últimas sete horas

A vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, veio entretanto anunciar que foram mobilizadas forças de segurança em todo o país após o registo de 10 sismos e 21 réplicas nas últimas sete horas.

"Felizmente, não foram registadas perdas humanas, mas o Presidente Nicolás Maduro, em resposta a esta série de tremores de terra, mobilizou o sistema de proteção civil em todo o país", anunciou Rodriguez em declarações, por telefon, ao canal estatal de televisão Venezolana de Televisión (VTV).

A vice-presidente indicou que também foram mobilizados funcionários dos órgãos de segurança cidadã e da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Ocorreram sismos de magnitude 6,3 e 4,0. No total, tivemos 21 réplicas e 10 sismos", disse Rodríguez, acrescentando que se encontra "ativa uma falha tectónica no oeste do país".

Um sismo de magnitude 6,3 foi sentido na noite desta quarta-feira na região ocidental da Venezuela, bem como em Caracas, após vários outros registados anteriormente, um deles de magnitude 5,4, relatado horas antes pelas autoridades do país e pelos serviços de geologia da Colômbia na rede social X.

O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) registou a ocorrência de dois sismos de magnitude superior a 6, ambos sentidos em Caracas.

O epicentro do primeiro terramoto - de magnitude 6,2, segundo o USGS - foi localizado a 24 quilómetros de Mene Grande, uma localidade petrolífera, numa zona pouco povoada do estado ocidental de Zulia, perto do lago Maracaibo.

O segundo abalo, de magnitude 6,3, ocorreu a 4 quilómetros do primeiro, às 23h51 (03h51 TGM de quinta-feira), segundo o USGS, foi sentido em Caracas, onde os edifícios tremeram, levando muitos moradores a abandonarem as casas, mas também em todo o leste da Colômbia, até à capital, Bogotá.

Os serviços geológicos da Colômbia indicaram que este movimento telúrico foi de profundidade superficial, com epicentro na localidade de Mene Grande, no estado de Zulia (noroeste, na fronteira com a Colômbia).

Da mesma forma, a Fundação Venezuelana de Investigação Sismológica (Funvisis) registou este terramoto de magnitude 6,0, com epicentro a 45 quilómetros a leste de Bachaquero, em Zulia.

Antes deste anúncio, a mesma instituição venezuelana tinha dado conta da ocorrência de um terramoto de magnitude 5,4 na mesma zona do país.

Além de Zulia, utilizadores do X relataram ter sentido o terramoto em cidades dos estados de Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, bem como em Caracas.

O governador de Zulia, Luis Caldera, informou na quarta-feira que as autoridades da região estão a avaliar danos em diversas infraestruturas, como hospitais, igrejas e pontes, em resultado do primeiro terremoto, de magnitude 5,4.