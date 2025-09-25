Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos da América

Trump substitui retrato de Biden por foto de uma caneta na Casa Branca

25 set, 2025 - 11:12 • Catarina Severino Alves

Na nova "Passadeira Vermelha Presidencial" Joe Biden encontra-se representado por uma caneta automática. A escolha da imagem remete para as críticas que Donald Trump tem feito ao uso destes aparelhos por Joe Biden para assinar documentos oficiais.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, revelou esta quarta-feira uma das remodelações feitas ao exterior da Casa Branca - a nova "Passadeira Vermelha Presidencial" ("Presidential Walk of Fame"), que inclui retratos emoldurados a dourado dos antigos chefes de Estado.

Mas há um detalhe. No lugar do retrato de Joe Biden, encontra-se a foto de uma caneta automática, aparelho capaz de replicar assinaturas. A escolha da imagem remete para as críticas que Donald Trump tem feito ao uso de canetas automáticas por Joe Biden para assinar documentos oficiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em junho, Trump decidiu mesmo ordenar uma investigação formal, liderada por um comité de republicanos da Câmara dos Representantes, ao uso destes aparelhos, insinuando que é um sinal de "declínio cognitivo". Alegou ainda que membros da Administração Biden podem ter falsificado a assinatura do ex-presidente, tomando decisões sem o seu conhecimento.

Em resposta às insinuações, Biden sublinhou: "Fui eu quem tomou as decisões durante a minha presidência. A ideia de que não o fiz é ridícula e falsa".

Trump já tinha sugerido substituir o retrato de Biden numa entrevista ao Daily Caller, onde afirmou que nem todos os presidentes seriam tratados da mesma forma na nova "Passadeira Vermelha Presidencial".

Questionado sobre como representaria Biden, o republicano respondeu "Colocaremos uma foto da assinatura automática".

Nas rede sociais, são várias as mensagens publicadas por funcionários da Casa Branca a promover a remodelação. É o caso de Margo Martin, assistente do presidente, que publicou um vídeo na rede social X.

Desde que retomou o cargo, Donald Trump tem feito várias alterações ao exterior da Casa Branca, entre elas, a remodelação do Rosen Garden.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano