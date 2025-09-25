Trump substitui retrato de Biden por foto de uma caneta na Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, revelou esta quarta-feira uma das remodelações feitas ao exterior da Casa Branca - a nova "Passadeira Vermelha Presidencial" ("Presidential Walk of Fame"), que inclui retratos emoldurados a dourado dos antigos chefes de Estado.

Mas há um detalhe. No lugar do retrato de Joe Biden, encontra-se a foto de uma caneta automática, aparelho capaz de replicar assinaturas. A escolha da imagem remete para as críticas que Donald Trump tem feito ao uso de canetas automáticas por Joe Biden para assinar documentos oficiais.

Em junho, Trump decidiu mesmo ordenar uma investigação formal, liderada por um comité de republicanos da Câmara dos Representantes, ao uso destes aparelhos, insinuando que é um sinal de "declínio cognitivo". Alegou ainda que membros da Administração Biden podem ter falsificado a assinatura do ex-presidente, tomando decisões sem o seu conhecimento.

Em resposta às insinuações, Biden sublinhou: "Fui eu quem tomou as decisões durante a minha presidência. A ideia de que não o fiz é ridícula e falsa".

Trump já tinha sugerido substituir o retrato de Biden numa entrevista ao Daily Caller, onde afirmou que nem todos os presidentes seriam tratados da mesma forma na nova "Passadeira Vermelha Presidencial".

Questionado sobre como representaria Biden, o republicano respondeu "Colocaremos uma foto da assinatura automática".

Nas rede sociais, são várias as mensagens publicadas por funcionários da Casa Branca a promover a remodelação. É o caso de Margo Martin, assistente do presidente, que publicou um vídeo na rede social X.