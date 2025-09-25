Ucrânia. Zelensky diz estar pronto para deixar o cargo após a guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quinta-feira que está pronto para deixar o cargo político após o fim da guerra com a Rússia.

"Se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou pronto para não me recandidatar, porque esse não é o meu objetivo, as eleições", disse Zelensky numa entrevista em vídeo ao site de notícias Axios.

O chefe de estado ucraniano acrescentou que vai pedir ao parlamento para organizar eleições se for alcançado um cessar-fogo.

As eleições presidenciais previstas para 2024 não se realizaram devido à lei marcial, em vigor na Ucrânia desde o início da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022. Volodymyr Zelensky, ex-comediante, foi eleito em 2019.

Mesmo com a lei marcial em vigor, a Rússia tem questionado repetidamente a legitimidade política de Zelensky como presidente.

Ao longo dos três anos e meio de guerra, Zelensky tem mantido um alto nível de confiança pública. Uma sondagem realizada no início de setembro pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev revelou que cerca de 59% dos ucranianos apoiam Zelensky. Cerca de 34% responderam que não confiavam no presidente.