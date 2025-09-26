Alerta de drones volta a encerrar espaço aéreo de aeroporto na Dinamarca

Mais um episódio e pela segunda vez no mesmo aeroporto - o espaço aéreo acima do aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, teve de ser encerrado na última noite devido a um alerta de drones.

As autoridades dinamarquesas ainda não confirmaram formalmente a presença de drones. Entretanto, o aeroporto já reabriu, esta sexta-feira.

O país está em alerta na sequência de uma série de incidentes no espaço aéreo desde segunda-feira.

Estes drones têm sobrevoado infraestruturas críticas, como aeroportos civis e bases militares, que são locais estratégicos onde qualquer intrusão pode comprometer segurança operacional e gerar instabilidade.

O caso mais recente aconteceu em França: drones não identificados sobrevoaram uma base aérea onde, já agora, soldados ucranianos receberam treino para combater na guerra contra a Rússia.

Agora, o facto de estes drones terem surgido em vários países - Dinamarca, Noruega, França - num tão curto espaço de tempo, com características semelhantes, sugere uma ação coordenada.

As investigações feitas nos países que tiveram incidentes do género seguem essa pista. Aliás, as suspeitas levantadas pelo governo da Dinamarca apontam para um ator estatal

A somar a isso, o ministro dinamarquês da Defesa sinalizou a presença de um navio russo junto à costa do país - o que reforça a ideia de um possível envolvimento.

