  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Dez países da UE avançam com sistema conjunto para detetar drones

26 set, 2025 - 18:37 • Fábio Monteiro

Dez países da União Europeia decidiram avançar com um sistema comum de defesa aérea para detetar e intercetar drones. A iniciativa, que arranca no leste da Europa, poderá ser alargada a outros Estados-membros.

Dez Estados-membros da União Europeia (UE) vão avançar com a criação de um sistema conjunto para detetar e reagir à entrada irregular de drones, como resposta às crescentes ameaças no flanco leste da Europa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, após uma reunião por videoconferência com ministros da Defesa de dez países da UE na linha da frente do conflito na Ucrânia: Bulgária, Estónia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Dinamarca e Hungria.

"Enfrentamos desafios claros: a Rússia está a testar a UE e a NATO e a nossa resposta deve ser firme, unida e imediata", disse Kubilius numa conferência em Helsínquia. O responsável destacou que foi alcançado um acordo sobre a criação de um 'muro de drones' como prioridade imediata.

A iniciativa visa dotar a UE de capacidade para detetar, rastrear e intercetar drones hostis, colmatando falhas atuais nos sistemas de vigilância aérea, que estão sobretudo orientados para caças e mísseis. Para tal, serão necessários novos radares, sensores acústicos e lasers.

A reunião, promovida pela Comissão Europeia, contou com a presença de representantes da NATO e governantes ucranianos, país que, segundo Kubilius, possui "experiência testada em combate contra drones" e será parceiro ativo neste projeto.

A proposta será agora discutida pelos líderes europeus, tanto na cimeira informal da próxima semana como na reunião ordinária do Conselho Europeu no final de outubro.

O objetivo de Bruxelas é que o sistema esteja operacional no prazo de um ano, podendo depois ser estendido a outros Estados-membros.

