Elon Musk e príncipe Andrew referenciados em novos documentos do caso Epstein

26 set, 2025 - 21:15 • Redação
Elon Musk e o príncipe Andrew foram identificados em novos documentos relacionados com Jeffrey Epstein, divulgados pelo Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlado pelos democratas. A notícia é avançada pela “SkyNews” esta sexta-feira.
De acordo com os registos agora tornados públicos, Musk é mencionado numa agenda diária atribuída a Epstein, com a indicação de uma visita à ilha privada do milionário caído em desgraça, Little St James, a 6 de dezembro de 2014. A entrada refere: "Lembrete: Elon Musk na ilha a 6 de dezembro (isto ainda se mantém?)".
O nome do príncipe Andrew, duque de York, surge associado a um voo entre Teterboro (Nova Jérsia) e Palm Beach (Florida), datado de 12 de maio de 2000, realizado no jato privado de Epstein.
No mesmo voo estavam Ghislaine Maxwell, hoje condenada por tráfico sexual, Epstein e outros dois passageiros cujos nomes foram redigidos.
O duque nega categoricamente qualquer conduta imprópria.
Durante o julgamento de Maxwell, uma das testemunhas, que tinha 14 anos à data dos factos, relatou ter viajado num voo com o príncipe Andrew. Essa viagem poderá corresponder à mencionada nos documentos agora revelados.
Os ficheiros indicam ainda contactos de Epstein com outras figuras públicas como Bill Gates, Peter Thiel e Steve Bannon, este último antigo conselheiro de Donald Trump.