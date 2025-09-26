Elon Musk e príncipe Andrew referenciados em novos documentos do caso Epstein

Elon Musk e o príncipe Andrew foram identificados em novos documentos relacionados com Jeffrey Epstein, divulgados pelo Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlado pelos democratas. A notícia é avançada pela “SkyNews” esta sexta-feira.

De acordo com os registos agora tornados públicos, Musk é mencionado numa agenda diária atribuída a Epstein, com a indicação de uma visita à ilha privada do milionário caído em desgraça, Little St James, a 6 de dezembro de 2014. A entrada refere: "Lembrete: Elon Musk na ilha a 6 de dezembro (isto ainda se mantém?)".

O nome do príncipe Andrew, duque de York, surge associado a um voo entre Teterboro (Nova Jérsia) e Palm Beach (Florida), datado de 12 de maio de 2000, realizado no jato privado de Epstein.

No mesmo voo estavam Ghislaine Maxwell, hoje condenada por tráfico sexual, Epstein e outros dois passageiros cujos nomes foram redigidos.

O duque nega categoricamente qualquer conduta imprópria.

Durante o julgamento de Maxwell, uma das testemunhas, que tinha 14 anos à data dos factos, relatou ter viajado num voo com o príncipe Andrew. Essa viagem poderá corresponder à mencionada nos documentos agora revelados.

Os ficheiros indicam ainda contactos de Epstein com outras figuras públicas como Bill Gates, Peter Thiel e Steve Bannon, este último antigo conselheiro de Donald Trump.