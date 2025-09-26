Ex-diretor do FBI James Comey acusado após pressões de Trump

“Mas tenho muita confiança no sistema de Justiça , estou inocente . Por isso, que haja um julgamento e mantenhamos a fé”, declarou.

James Comey já reagiu à acusação. Numa mensagem divulgada na rede social Instagram, confessou estar de “coração partido” com a decisão do Departamento de Justiça.

Se for condenado, o antigo diretor do FBI arrisca uma pena de até cinco anos de prisão .

James Comey é suspeito de realizar falsas declarações e de obstruir uma investigação do Congresso.

O antigo diretor do FBI James Comey foi acusado de dois crimes pelo Departamento de Justiça, após pressões públicas do Presidente norte-americano. Donald Trump.

O advogado Patrick J. Fitzgerald disse, em comunicado, que James Comey “nega as acusações integralmente”. “Estamos ansiosos por o ver ilibado em tribunal”, declarou.

Trump tem ameaçado prender os seus rivais políticos desde que se candidatou pela primeira vez à presidência em 2015, mas a acusação formal de quinta-feira marca a primeira vez que a sua administração conseguiu garantir uma acusação por um grande júri contra um deles.

O Departamento de Justiça de Trump está também a investigar outros adversários, incluindo a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, e John Bolton, que serviu como responsável pela segurança nacional no primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Donald Trump, que pressionou a procuradora-geral, Pam Bondi, a processar os seus adversários, já se congratulou com a acusação contra James Comey.

“JUSTIÇA NA AMÉRICA! Ele tem sido tão mau para o país, durante tanto tempo”, escreveu o Presidente norte-americano nas redes sociais.

Trump despediu James Comey em 2017, no início do seu primeiro mandato presidencial e criticou o antigo diretor do FBI pela investigação à interferência russa na campanha para as eleições de 2016.