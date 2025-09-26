Hungria segue Trump e declara movimento Antifa uma organização terrorista

26 set, 2025 - 17:58 • Lusa
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou esta sexta-feira que a sua administração declarou o movimento antifascista Antifa uma organização terrorista, seguindo os passos do Presidente norte-americano, Donald Trump.
Em declarações à rádio pública Kossuth, Orbán justificou a medida referindo a "crescente violência" na vida pública e política, sublinhando que "o Governo deve ser aquele que demonstra que a Hungria quer ser uma ilha de paz num mundo cada vez mais agressivo".
Há nove dias, Donald Trump anunciou a designação da Antifa como uma "grande organização terrorista" após o assassínio do ativista ultraconservador Charlie Kirk, a 10 de setembro.