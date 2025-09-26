Israel em risco de ser expulso da Eurovisão. Países da EBU decidem em novembro

26 set, 2025 - 08:00 • João Malheiro
Os países da EBU (União Europeia da Radiofusão, em português) vão votar para decidir em novembro se Israel deve ou não participar na Eurovisão do próximo ano.
Numa carta divulgada esta quinta-feira, a presidente da EBU informou que haverá uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da organização, que se vai realizar online, para que todos os países-membros tenham direito a expressar-se sobre a participação da KAN - o canal público israelita - no festival europeu.
Delphine Ernotte-Cunci admite que a decisão foi tomada por haver "uma divisão sem precedentes que impede que haja um consenso entre todos os países".
"A direção acredita que a União é um símbolo de inclusividade e um diálogo cultural aberto, que refletem os valores dos canais públicos", reitera a carta enviada a todos os países da EBU.
Mais pormenores vão ser avançados na próxima semana, mas a expectativa é que baste uma maioria simples de 50%+1 para decidir a favor ou contra a expulsão de Israel da Eurovisão, ao contrário do que alega o canal público israelita, que aponta para a necessidade de uma margem de 75% para que uma decisão seja viabilizada. No entanto, o voto não deve englobar a suspensão da KAN da EBU, restrigindo-se apenas ao festival.
Todos os países-membros da EBU devem participar, incluindo aqueles que não estão, neste momento, na Eurovisão, como é o caso do Mónaco, do Vaticano ou do Egito.
Em reação, o canal público de Israel expressou "a sua firme esperança que o festival da Eurovisão vai continuar o seu valor cultural e apolítico".
"A desqualificação de Israel podia ser um sinal preocupante para um festival que foi fundado como um símbolo de união, solidariedade e companheirismo", considera a KAN.
Espanha foi o país mais recente a anunciar que não vai participar na Eurovisão, caso Israel permaneça a concurso. É o quinto país a anunciar que vai boicotar a Eurovisão, depois dos Países Baixos, da Eslovénia, da Islândia e da República da Irlanda.
A participação de Israel na Eurovisão tem sido fortemente contestada, nos últimos anos. Este ano, o país ficou em segundo lugar no concurso, estando prestes a superar a Áustria, que venceu nos momentos finais, entre celeumas ligadas à grave situação humanitária na Faixa de Gaza.
A atuação israelita obteve apenas 60 pontos por parte do júri profissional, ficando na décima quinta posição, mas somou também 297 pontos do voto popular, que representa 50% da ponderação no resultado final.
Por sua vez, a Áustria recebeu 258 pontos do júri e 178 pontos do público.
O sucesso de Israel no televoto, que também já aconteceu no ano passado, foi o suficiente para chamar a atenção ao método de televoto da Eurovisão.
A mesma pessoa pode votar até 20 vezes através de um dispositivo móvel ou cartão de crédito e a identidade de quem vota não é escrutinada.
Apesar de se chamar televoto, também é possível votar através da app oficial da Eurovisão.
Nas redes sociais há acusações, que carecem de qualquer prova, de Israel estar a comprar cartões de telemóvel para poder votar em massa em vários países.
Fãs da Eurovisão apontam para critérios díspares da organização que expulsou a Rússia do festival, contudo permite a manutenção da comitiva israelita.
E há quem também questione a independência da Eurovisão numa altura em que a Moroccanoil, uma empresa israelita, é o principal patrocinador do evento.