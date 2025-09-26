Israel em risco de ser expulso da Eurovisão. Países da EBU decidem em novembro

Os países da EBU (União Europeia da Radiofusão, em português) vão votar para decidir em novembro se Israel deve ou não participar na Eurovisão do próximo ano.

Numa carta divulgada esta quinta-feira, a presidente da EBU informou que haverá uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da organização, que se vai realizar online, para que todos os países-membros tenham direito a expressar-se sobre a participação da KAN - o canal público israelita - no festival europeu.

Delphine Ernotte-Cunci admite que a decisão foi tomada por haver "uma divisão sem precedentes que impede que haja um consenso entre todos os países".

"A direção acredita que a União é um símbolo de inclusividade e um diálogo cultural aberto, que refletem os valores dos canais públicos", reitera a carta enviada a todos os países da EBU.

Mais pormenores vão ser avançados na próxima semana, mas a expectativa é que baste uma maioria simples de 50%+1 para decidir a favor ou contra a expulsão de Israel da Eurovisão, ao contrário do que alega o canal público israelita, que aponta para a necessidade de uma margem de 75% para que uma decisão seja viabilizada. No entanto, o voto não deve englobar a suspensão da KAN da EBU, restrigindo-se apenas ao festival.

Todos os países-membros da EBU devem participar, incluindo aqueles que não estão, neste momento, na Eurovisão, como é o caso do Mónaco, do Vaticano ou do Egito.

Em reação, o canal público de Israel expressou "a sua firme esperança que o festival da Eurovisão vai continuar o seu valor cultural e apolítico".

"A desqualificação de Israel podia ser um sinal preocupante para um festival que foi fundado como um símbolo de união, solidariedade e companheirismo", considera a KAN.