Mais de 100 mortos em desabamento de mina de ouro na Nigéria

26 set, 2025 - 23:10 • Reuters

Pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas após o colapso de uma mina de ouro no noroeste da Nigéria. Equipas de resgate continuam no local, onde já foram encontrados vários corpos.

Pelo menos 100 pessoas foram dadas como desaparecidas após o desabamento de uma mina de ouro no Estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, na quinta-feira.

O acidente ocorreu no local de exploração de Kadauri, na área de governo local de Maru, enquanto dezenas de mineiros trabalhavam no subsolo.

Segundo relatos de sobreviventes e moradores locais, as operações de resgate prolongaram-se durante toda a sexta-feira. Um dos envolvidos nos trabalhos no terreno, Sanusi Auwal, confirmou a recuperação de pelo menos 13 corpos. Entre as vítimas mortais encontrava-se um familiar próximo.

"Mais de 100 mineiros estavam no local no momento do colapso," disse Auwal, em declarações à agência Reuters.

Isa Sani, um dos sobreviventes que está a receber tratamento médico, contou que foi um dos poucos a escapar com vida. "Tivemos sorte por sermos resgatados com vida. De mais de 100 pessoas, apenas 15 fomos salvos," relatou.

O representante da associação de mineiros do Estado de Zamfara, Muhammadu Isa, confirmou o incidente e alertou para o perigo enfrentado também pelos socorristas. "Alguns dos que tentavam escavar para salvar vítimas acabaram por sufocar," revelou.

