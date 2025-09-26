Mais de 100 mortos em desabamento de mina de ouro na Nigéria

Pelo menos 100 pessoas foram dadas como desaparecidas após o desabamento de uma mina de ouro no Estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, na quinta-feira.

O acidente ocorreu no local de exploração de Kadauri, na área de governo local de Maru, enquanto dezenas de mineiros trabalhavam no subsolo.

Segundo relatos de sobreviventes e moradores locais, as operações de resgate prolongaram-se durante toda a sexta-feira. Um dos envolvidos nos trabalhos no terreno, Sanusi Auwal, confirmou a recuperação de pelo menos 13 corpos. Entre as vítimas mortais encontrava-se um familiar próximo.

"Mais de 100 mineiros estavam no local no momento do colapso," disse Auwal, em declarações à agência Reuters.

Isa Sani, um dos sobreviventes que está a receber tratamento médico, contou que foi um dos poucos a escapar com vida. "Tivemos sorte por sermos resgatados com vida. De mais de 100 pessoas, apenas 15 fomos salvos," relatou.

O representante da associação de mineiros do Estado de Zamfara, Muhammadu Isa, confirmou o incidente e alertou para o perigo enfrentado também pelos socorristas. "Alguns dos que tentavam escavar para salvar vítimas acabaram por sufocar," revelou.