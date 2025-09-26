Menu
Medicamentos mais caros. Federação europeia alerta que tarifas vão aumentar custos

26 set, 2025 - 11:42 • Lusa

A indústria farmacêutica está há meses em alerta sobre a reintrodução de tarifas sobre medicamentos após mais de 30 anos de isenção.

A diretora-geral da Federação Europeia das Indústrias Farmacêuticas (Efpia) avisou hoje que a introdução das novas taxas alfandegárias dos Estados Unidos sobre medicamentos vai aumentar custos e impedir doentes de obter tratamentos.

Estas taxas alfandegárias sobre os medicamentos "criariam o pior cenário possível", afirmou a diretora-geral da Efpia, Nathalie Moll, num comunicado enviado à agência de notícias AFP, referindo que estes impostos "aumentam os custos, interrompem as cadeias de abastecimento e impedem os doentes de obter tratamentos vitais".

"A União Europeia (UE) e os Estados Unidos já têm um acordo comercial em vigor, agora, devem continuar as discussões sobre a forma como a UE pode melhorar o seu apoio ao custo da investigação e desenvolvimento globais de forma a não prejudicar os doentes na UE e nos Estados Unidos", acrescentou.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que a partir de 01 de outubro, os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 100% sobre as importações de "qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado", exceto para as empresas que construam fábricas nos Estados Unidos.

