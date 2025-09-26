Netanyahu avisa que reconhecer Palestina vai "encorajar o terrorismo". Dezenas abandonaram sala no início do discurso

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, denunciou duramente os países ocidentais na sexta-feira por adotarem o Estado palestiniano, acusando-os de enviar a mensagem de que "matar judeus compensa". Na Assembleia Geral da ONU, o líder israelita reagiu, nos termos mais duros até agora, a uma série de decisões diplomáticos de importantes aliados dos EUA, que aprofundaram o isolamento internacional de Israel devido à guerra de quase dois anos contra militantes do Hamas na Faixa de Gaza. "Esta semana, os líderes da França, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e outros países reconheceram incondicionalmente o Estado palestiniano. Fizeram isso após os horrores cometidos pelo Hamas em 7 de outubro — horrores elogiados naquele dia por quase 90% da população palestina", alegou Netanyahu. "Vocês sabem qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado Palestino esta semana enviaram aos palestinos?", perguntou Netanyahu. "É uma mensagem muito clara: assassinar judeus compensa."

Com mais países a juntar-se à lista de apoiantes da independência palestiniana, o governo mais à direita da história israelita fez a declaração mais contundente até o momento de que não haverá um Estado da Palestina, enquanto prossegue sua luta contra o Hamas após a onda de violência dos militantes em Israel em 7 de outubro de 2023. Combatentes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, segundo dados israelitas. A resposta militar de Israel matou mais de 65 mil pessoas em Gaza, de acordo com autoridades de saúde locais, e deixou grande parte do território em ruínas. Segundo o The New York Times, Israel está a demolir partes da cidade de Gaza. Dezenas de delegados abandonam sala da Assembleia Geral Dezenas de delegados saíram do salão quando Netanyahu subiu ao palco, enquanto os participantes na sacada se levantaram para lhe dar uma ovação de pé.

"Com o tempo, muitos líderes mundiais cederam. Eles cederam à pressão de uma comunicação social tendenciosa, de grupos islâmicos radicais e de turbas antissemitas. Há um ditado popular que diz: quando as coisas ficam difíceis, os fortes seguem em frente. Bem, para muitos países aqui, quando as coisas ficam difíceis, você cede", disse Netanyahu. "À porta fechada, muitos dos líderes que nos condenam publicamente agradecem em privado. Eles dizem-me o quanto valorizam os excelentes serviços de inteligência de Israel, que têm impedido, repetidas vezes, ataques terroristas em suas capitais." A frustração com o cerco militar de Israel e a relutância do presidente dos EUA, Donald Trump, em controlar Netanyahu veio à tona no encontro anual em Nova Iorque, onde, numa mudança drástica, Portugal, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, França e várias outras nações reconheceram o Estado da Palestina.

Os países defenderam a decisão com a necessidade preservar a perspetiva de uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, e ajudar a terminar a guerra. Netanyahu seguiu-se, no palanque, a líderes árabes e muçulmanos que, esta semana, acusaram Israel de genocídio e crimes de guerra em Gaza. O governo israelita nega veementemente as acusações. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu por supostos crimes de guerra na guerra de Gaza. Israel rejeita a jurisdição do tribunal e nega ter cometido crimes de guerra em Gaza. Netanyahu refutou na sexta-feira o que chamou de "falsa acusação de genocídio". O Hamas ofereceu-se para libertar todos os reféns restantes — dos quais, segundo consta, apenas 20 estão vivos, de um total de 48 — em troca de Israel concordar em acabar com a guerra e se retirar de Gaza. "Não nos esquecemos de vocês", garante aos reféns "Grande parte do mundo já não se lembra do dia 7 de outubro. Mas nós lembramo-nos", disse Netanyahu. Falando em hebraico, o líder israelense dirigiu-se aos reféns ainda mantidos em Gaza: "Não nos esquecemos de vocês — nem por um segundo." Nos primeiros momentos do discurso, Netanyahu disse ter colocado altifalantes no lado israelita da fronteira de Gaza, para transmitir o discurso para o território palestiniano, na esperança de que os reféns que lá continuam ouçam a promessa de que não seriam esquecidos. Na quinta-feira, Trump disse aos jornalistas que acreditava que um acordo para encerrar a guerra e libertar os reféns restantes mantidos pelo Hamas estava "próximo" — embora não tenha oferecido nenhuma explicação para o otimismo sobre a superação de um impasse de meses nas negociações. O líder israelita de direita, que falou por telefone com Trump na quinta-feira e visitará a Casa Branca na segunda-feira, está sob crescente pressão das famílias dos reféns e, de acordo com pesquisas de opinião pública, de um público israelita cansado da guerra. Netanyahu insiste que a luta deve continuar até que o Hamas seja completamente desmantelado. Ao mesmo tempo, teme perder o apoio de membros da extrema-direita na frágil coligação que lidera se suavizar a abordagem.