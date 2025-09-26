Rússia realiza experiências com uma 'Arca de Noé' no espaço

A agência espacial russa, Roscosmos, tem vindo a realizar experiências de 30 dias em órbita terrestre com o satélite biológico Bion-M 2, para estudar como os seres vivos sobrevivem à radiação espacial. A missão foi lançada a partir do Cosmódromo de Baikonur, em 20 de agosto, e permaneceu em órbita polar durante 30 dias.

De acordo com o Instituto Russo de Problemas Biomédicos (IBP), responsável pela investigação, toda a tripulação se sentia bem, noticiou a agência estatal russa TASS. A bordo do dispositivo de 6,4 toneladas estavam 75 ratos machos, cerca de 1.500 moscas-da-fruta, culturas celulares, plantas, amostras de cereais, leguminosas e culturas industriais.

Além disso, foram lançados fungos, líquenes, material celular e sementes de plantas cultivadas a partir de sementes lançadas para o espaço pelas sondas Bion-M 1 (2013) e Photon-M 4 (2014). Uma simulação de meteorito foi instalada no exterior do dispositivo, albergando células vivas. Com este dispositivo, os cientistas pretendem compreender como é que a vida sobrevive na espessura de um meteorito enquanto este atravessa as densas camadas da atmosfera terrestre.

A tripulação do Bion-M estava equipada com 25 gaiolas, cada uma contendo três ratos. A tripulação foi duplicada duas vezes na Terra: 75 ratinhos passaram um mês num biotério e outros 75 numa gaiola simulando o equipamento do biossatélite. Durante a missão espacial, a condição dos organismos vivos foi constantemente monitorizada e, de acordo com o Instituto de Problemas Biomédicos (IBP), toda a tripulação se sentiu bem.

Os animais tinham sensores implantados que mediam vários parâmetros para cada indivíduo, como a temperatura e o ritmo cardíaco. Alexander Andreyev-Andrievsky, chefe do Laboratório de Fenotipagem Animal do IBP, sublinhou, citado pela TASS, que os ratos foram alimentados automaticamente.

Ao mesmo tempo, 15 ratos foram alimentados com ração seca para um estudo mais aprofundado do metabolismo água-sal, e 60 foram alimentados com ração para massas. Destes 60 ratos, nove eram particularmente vulneráveis à radiação, nove eram particularmente resistentes devido à farmacocorreção e os restantes 42 responderam normalmente à radiação. O conjunto principal de dados deverá ser analisado no prazo de um ano após o regresso dos ratos.

A análise das gravações de vídeo, com aproximadamente 12 terabytes de tamanho, deverá demorar mais de dois anos, mas os planos são para acelerar o trabalho com o uso de inteligência artificial. Bion é uma série de naves espaciais domésticas para investigação biológica. Em particular, os cientistas estão interessados nos efeitos da radiação e da ausência de gravidade nos organismos vivos.

O primeiro dispositivo deste tipo, denominado Cosmos-605, foi lançado em 1973. Em 2013, o primeiro satélite da série Bion-M foi colocado em órbita.