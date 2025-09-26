Menu
  26 set, 2025
Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

26 set, 2025 - 16:15 • Lusa

Medida foi anunciada pelo presidente dos EUA na plataforma Truth Social.

Donald Trump, anunciou esta quinta-feira a imposição de tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, entre as quais se destaca uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos "de marca ou patenteados".

"A partir de 01 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos", afirmou na sua plataforma Truth Social, o Presidente dos Estados Unidos.

Na mesma mensagem, Trump salientou que, pela expressão "está a construir", deve entender-se "início das obras e/ou em construção", acrescentando que "não será aplicada qualquer tarifa a estes produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado".

