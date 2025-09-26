Volkswagen suspende produção em duas fábricas de elétricos na Alemanha

A Volkswagen vai suspender temporariamente a produção durante uma semana em duas fábricas na Alemanha dedicadas a veículos elétricos devido à procura inferior ao esperado, de acordo com a AFP.

A Volkswagen interromperá a produção nas unidades de Zwickau e Dresden, no leste da Saxónia, durante a primeira semana das férias de outono, que começam em 6 de outubro, disse um porta-voz do principal fabricante europeu de automóveis.

"Estamos a adaptar o nosso cronograma de produção à situação do mercado", acrescentou.

A produção também será reduzida em Osnabrück um dia por semana até o final do ano, a que se soma uma pausa de uma semana em outubro, porque as vendas dos modelos ali fabricados não estão a atingir as expectativas.

O comité de empresa da fábrica em Emden negoceia com a direção possíveis dias de encerramento, informa o jornal "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Em contrapartida, a fábrica de Wolfsburgo, no norte da Alemanha e onde o grupo Volkswagen tem a sede, vai introduzir turnos extra aos fins de semana até o Natal devido à alta procura pelos modelos Golf, Tiguan e Tayron com motor de combustão.

Desde maio, esta fábrica já tem turnos especiais por este motivo.