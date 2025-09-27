Amnistia Internacional e Greenpeace apelam aos Estados europeus que condenem ataques a flotilha

27 set, 2025 - 16:23 • Lusa
A Amnistia Internacional (AI) e a Greenpeace apelaram, este sábado, aos Estados europeus, incluindo Portugal, que condenem os ataques contra a flotilha solidária de ajuda humanitária a Gaza.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Face aos riscos que correm centenas de ativistas pacíficos e jornalistas a bordo e perante a situação apocalíptica das populações palestinianas de Gaza --- entregues à fome e à escassez de cuidados médicos por um bloqueio ilegal --- pedimos aos Estados terceiros, em particular aos Estados europeus, nomeadamente ao Estado português, que intervenham publicamente", adiantam a Amnistia Internacional Portugal e a Greenpeace Portugal, em comunicado enviado às redações.
Em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ON(...)
Na mesma nota, as duas organizações fazem referência aos "novos ataques ilegais com drones ocorridos na noite de 23 para 24 de setembro contra a Global Sumud Flotilla" e defendem que os Estados europeus "devem condenar estes ataques", bem como "pressionar as autoridades israelitas a não interferirem com uma frota humanitária que se destina a um país terceiro".
"Deve ser garantida a entrada segura da frota e a ajuda humanitária de emergência na Faixa de Gaza", acrescentam.
Médio Oriente
Integram a flotilha pessoas de mais de 40 nacional(...)
A Flotilha Global Sumud é composta por cerca de 50 navios com ativistas, políticos, jornalistas e médicos de mais de 40 nacionalidades, incluindo três portugueses: a deputada e coordenadora do BE Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.
A AI e a Greenpeace consideram inaceitável o ataque contra a flotilha humanitária e sublinham que estes, bem como "as declarações ameaçadoras e desumanizantes das autoridades israelitas contra a frota, colocam em risco a vida das tripulações", constituindo "uma tentativa descarada de intimidar estas últimas e os seus apoiantes".
"Nada pode justificar o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza, quando a população sofre de fome e de condições de vida catastróficas causadas pelo genocídio", reiteram, referindo que os "Estados devem intensificar a pressão sobre Israel".
Num apelo dirigido especificamente ao Governo português, as duas organizações lembram ainda que a flotilha "inclui ativistas portugueses" e dirige-se "para as águas da Palestina, um Estado agora reconhecido por Portugal".
Neste contexto, "o Estado português deve ser consequente com essa afirmação, garantindo efetivas condições de segurança a todos os tripulantes --- nomeadamente aos três portugueses que fazem parte desta missão humanitária --- e que não se fiquem por meras proclamações", rematam.