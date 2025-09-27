Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Amnistia Internacional e Greenpeace apelam aos Estados europeus que condenem ataques a flotilha

27 set, 2025 - 16:23 • Lusa

"Deve ser garantida a entrada segura da frota e a ajuda humanitária de emergência na Faixa de Gaza", acrescentam.

A+ / A-

A Amnistia Internacional (AI) e a Greenpeace apelaram, este sábado, aos Estados europeus, incluindo Portugal, que condenem os ataques contra a flotilha solidária de ajuda humanitária a Gaza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Face aos riscos que correm centenas de ativistas pacíficos e jornalistas a bordo e perante a situação apocalíptica das populações palestinianas de Gaza --- entregues à fome e à escassez de cuidados médicos por um bloqueio ilegal --- pedimos aos Estados terceiros, em particular aos Estados europeus, nomeadamente ao Estado português, que intervenham publicamente", adiantam a Amnistia Internacional Portugal e a Greenpeace Portugal, em comunicado enviado às redações.

Portugal não enviará navio para acompanhar flotilha pró-Palestina

Portugal não enviará navio para acompanhar flotilha pró-Palestina

Em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ON(...)

Na mesma nota, as duas organizações fazem referência aos "novos ataques ilegais com drones ocorridos na noite de 23 para 24 de setembro contra a Global Sumud Flotilla" e defendem que os Estados europeus "devem condenar estes ataques", bem como "pressionar as autoridades israelitas a não interferirem com uma frota humanitária que se destina a um país terceiro".

"Deve ser garantida a entrada segura da frota e a ajuda humanitária de emergência na Faixa de Gaza", acrescentam.

Dezasseis países apoiam flotilha para Gaza e pedirão contas em caso de ataque

Médio Oriente

Dezasseis países apoiam flotilha para Gaza e pedirão contas em caso de ataque

Integram a flotilha pessoas de mais de 40 nacional(...)

A Flotilha Global Sumud é composta por cerca de 50 navios com ativistas, políticos, jornalistas e médicos de mais de 40 nacionalidades, incluindo três portugueses: a deputada e coordenadora do BE Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

A AI e a Greenpeace consideram inaceitável o ataque contra a flotilha humanitária e sublinham que estes, bem como "as declarações ameaçadoras e desumanizantes das autoridades israelitas contra a frota, colocam em risco a vida das tripulações", constituindo "uma tentativa descarada de intimidar estas últimas e os seus apoiantes".

"Nada pode justificar o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza, quando a população sofre de fome e de condições de vida catastróficas causadas pelo genocídio", reiteram, referindo que os "Estados devem intensificar a pressão sobre Israel".

Num apelo dirigido especificamente ao Governo português, as duas organizações lembram ainda que a flotilha "inclui ativistas portugueses" e dirige-se "para as águas da Palestina, um Estado agora reconhecido por Portugal".

Neste contexto, "o Estado português deve ser consequente com essa afirmação, garantindo efetivas condições de segurança a todos os tripulantes --- nomeadamente aos três portugueses que fazem parte desta missão humanitária --- e que não se fiquem por meras proclamações", rematam.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 27 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado