Israel estima que 750.000 palestinianos saíram da cidade de Gaza

O porta-voz do exército em língua árabe, Avichai Adrai, indicou em comunicado que a cidade de Gaza "está a esvaziar-se porque os moradores estão a perceber que a operação militar está a intensificar-se e que deslocar-se para o sul é mais seguro".

O representante das Forças de Defesa de Israel (FDI) explicou que as operações se intensificam à medida que o exército tenta "acabar com todos os objetivos" do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) na área. "Pedimos a todos na área de Al-Mawasi que se mudem o mais rápido possível e se juntem aos mais de 750.000 moradores que já deixaram a área nos últimos dias por razões de segurança", insistiu. As autoridades do enclave, controladas pelo Hamas, e a ONU têm transmitido números bastante inferiores — no domingo passado, a Agência da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) estimava que cerca de 388.400 pessoas abandonaram a cidade de Gaza desde meados de agosto.

Antes do início da ofensiva terrestre na cidade de Gaza, a ONU estimava que mais de um milhão de pessoas viviam na região, quase metade do total da população do enclave. Israel declarou, a 7 de outubro de 2023, guerra ao Hamas, após o ataque sem precedentes que o grupo islamita fez em território israelita, fazendo cerca de 1.200 mortos, a maioria civis e 251 reféns. A ofensiva na Faixa de Gaza fez, até agora, quase 66 mil mortos, na maioria civis, e mais de 167 mil feridos, além de milhares de desaparecidos, presumivelmente soterrados nos escombros e também espalhados pelas ruas, e mais alguns milhares que morreram de doenças e infeções, segundo números atualizados das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.