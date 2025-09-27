Justiça síria emite mandado de prisão contra Bashar al-Assad por crimes contra populares

A justiça síria emitiu um mandado de prisão à revelia contra o ex-presidente Bashar al-Assad por supostos crimes cometidos contra a população da província de Daraa (sul), nas revoltas populares de 2011, adiantou este sábado a imprensa oficial. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O mandado, que menciona crimes de “homicídio premeditado, morte por tortura e privação de liberdade”, pode circular no futuro através da Interpol e permitirá que o caso tenha legalidade internacional, disse o juiz de Damasco Tawfiq al-Ali à agência oficial de notícias, SANA.

De acordo com a fonte, a decisão foi tomada depois de várias famílias dos afetados terem apresentado uma queixa sobre incidentes durante um surto de violência em Daraa, em novembro de 2011, sem oferecer mais detalhes. O presidente da Comissão Nacional para a Justiça de Transição na Síria, Abdul Basit Abdul Latif, confirmou a abertura de canais de comunicação com a Interpol e outras organizações internacionais para perseguir Assad e também o seu irmão Maher, acusado de crimes graves. Abdul Latif explicou, numa entrevista ao canal saudita Al Arabiya, que a comissão está a trabalhar para perseguir os responsáveis pelo antigo regime através de canais legais. “Aqueles que fugiram da Síria não escaparão à justiça”, avisou.