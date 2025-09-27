Menu
  Noticiário das 17h
  27 set, 2025
Ucrânia

Kiev quer começar a exportar armas de fabrico nacional

27 set, 2025 - 15:52 • Lusa

O Governo ucraniano está a trabalhar para expandir a produção de defesa e começar a exportar armas de fabrico nacional, anunciou, este sábado, o Presidente Volodymyr Zelensky.

"Estamos a trabalhar para expandir a nossa produção de defesa e iniciar exportações controladas de armas ucranianas, um outro acordo foi alcançado sobre isso e já estamos a trabalhar com quatro países para abrir plataformas de exportação", escreveu o líder ucraniano nas redes sociais, numa mensagem de balanço da participação na 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em declarações à imprensa citadas pela agência noticiosa Ukrinform, o Presidente ucraniano explicou que apenas as armas que não estejam em falta serão exportadas para parceiros — na Europa e no Médio Oriente, bem como países de África e Estados Unidos —, uma vez que a prioridade são as Forças Armadas Ucranianas.

"E nas áreas onde produzimos mais, podemos exportar o restante e ganhar dinheiro dessa forma, para que possamos investir em bens que estão em falta — drones, intercetores, drones de longo alcance --- coisas para as quais não há dinheiro suficiente", declarou.

Ucrânia. Zelensky diz estar pronto para deixar o cargo após a guerra

Guerra na Ucrânia

Ucrânia. Zelensky diz estar pronto para deixar o cargo após a guerra

"Se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou(...)

Zelensky comentou que este sistema beneficia o Exército, embora o setor empresarial prefira poder exportar todos os tipos de armas imediatamente.

"Isto será assim até ao fim da guerra: as exportações de armas serão controladas", ressalvou.

Na mesma publicação nas redes sociais, Zelensky sublinhou que, durante a semana de alto nível da ONU, a Ucrânia participou em mais de 40 formatos de reuniões com aliados e países amigos a diferentes níveis e que várias reuniões organizadas pelo seu país atraíram um número recorde de participantes.

O Presidente também se referiu a uma série de acordos alcançados durante o encontro com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que descreveu como "muito produtivo".

Zelensky também apontou que há "sinais positivos" dos parceiros da Ucrânia sobre o possível uso de fundos russos congelados para a defesa e reconstrução do país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022 -- a Alemanha, por exemplo, mostrou-se aberta a esta

O chefe de Estado ucraniano reiterou que é necessário aumentar a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra.

