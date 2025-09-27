Kiev quer começar a exportar armas de fabrico nacional

O Governo ucraniano está a trabalhar para expandir a produção de defesa e começar a exportar armas de fabrico nacional, anunciou, este sábado, o Presidente Volodymyr Zelensky.

"Estamos a trabalhar para expandir a nossa produção de defesa e iniciar exportações controladas de armas ucranianas, um outro acordo foi alcançado sobre isso e já estamos a trabalhar com quatro países para abrir plataformas de exportação", escreveu o líder ucraniano nas redes sociais, numa mensagem de balanço da participação na 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à imprensa citadas pela agência noticiosa Ukrinform, o Presidente ucraniano explicou que apenas as armas que não estejam em falta serão exportadas para parceiros — na Europa e no Médio Oriente, bem como países de África e Estados Unidos —, uma vez que a prioridade são as Forças Armadas Ucranianas.

"E nas áreas onde produzimos mais, podemos exportar o restante e ganhar dinheiro dessa forma, para que possamos investir em bens que estão em falta — drones, intercetores, drones de longo alcance --- coisas para as quais não há dinheiro suficiente", declarou.