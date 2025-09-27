Maia Sandu pede a cidadãos moldavos em Portugal que votem para defender a democracia

A Presidente da Moldova disse que "precisa da ajuda" da diáspora em Portugal nas eleições parlamentares de domingo, para defender a democracia no país, e agradeceu às autoridades portuguesas o acolhimento da comunidade no país do outro lado da Europa.

"Eles precisam de saber que a Moldova precisa da ajuda deles no domingo", disse Maia Sandu, num apelo que fez em entrevista à Lusa, a partir de Chisinau.

Com 2,4 milhões de habitantes, a Moldova tem enfrentado várias crises desde a invasão russa à vizinha Ucrânia, em 2022, pondo em risco o Governo pró-europeu de Chisinau, que considera a adesão ao bloco europeu como crucial para se libertar da esfera de influência de Moscovo.

Sondagens recentes mostraram que o Partido Ação e Solidariedade (PAS), pró-europeu e atualmente no poder, poderá ter dificuldades em manter a sua maioria e necessitar de uma coligação.

Qualquer que seja a coligação, o resultado parece ser sempre o mesmo: complica a possibilidade de a Moldova entrar na União Europeia até 2030, objetivo definido pela Presidente, Maia Sandu, apesar de um referendo realizado em 2024 ter dado vitória a esse caminho.

Forças da oposição, como o Bloco Patriótico pró-Rússia e a aliança pró-Europa Alternativa têm tentado conquistar os eleitores, muitos dos quais não escondem a insatisfação com os aumentos dos preços, a lentidão das reformas e a corrupção.

Neste cenário, tanto o Governo como a Presidente esperam que a diáspora moldava mantenha o apoio dado já nas presidenciais e consiga fazer a diferença.

"Conheço a diáspora em Portugal e sei que Portugal gosta e se preocupa com a Moldova. Eles [os cidadãos moldavos em Portugal] têm de saber que são necessários", comentou a Presidente da República da Moldova.

Sobre as relações com Portugal, Maia Sandu reconheceu que ao longo dos anos "foi possível construir uma relação" com Lisboa e saber que o país "adora os moldavos" e "em todo o lado também" é uma comunidade apreciada.

"Aprecio muito a excelente relação com Portugal e, claro, no coração disto tudo está a nossa diáspora", defendeu Maia Sandu.

Na Moldova, a maioria dos cidadãos fala a língua romena, mas há uma "grande minoria" que ainda se exprime em russo, e o poder político alterna há décadas entre grupos pró-Rússia e pró-Europa.

Tropas russas estão estacionadas na Transnístria, região que se separou do controlo de Chisinau na sequência de uma breve guerra, no início da década de 1990.

De acordo com dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Integração Europeia da Moldova, entre 1,11 e 1,25 milhões de cidadãos moldavos viviam no estrangeiro em 2022. Os números devem ser até superiores, já que só contabilizam 32 países.

Entre os principais destinos dos moldavos, contam-se a Roménia, a Itália, a França e a Alemanha, mas Portugal e Espanha também têm uma grande percentagem daqueles emigrantes.

Os eleitores no estrangeiro não são refletidos nos dados das sondagens, mas geralmente apoiam partidos pró-europeus.

Contactada pela Lusa, a embaixada moldava em Lisboa afirmou que, em Portugal — e de acordo com a referência das últimas eleições presidenciais -- votarão, no domingo, cerca de 6.700 cidadãos, que se irão distribuir por seis assembleias de voto em Lisboa, Cascais, Setúbal, Porto, Faro e Portimão.