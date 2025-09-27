NATO aumenta presença no Báltico após incidente com drones na Dinamarca

A NATO vai responder aos incidentes com drones perto de instalações militares na Dinamarca e anunciou este sábado que vai juntar à sua missão no Mar Báltico uma fragata de defesa aérea, além de reforçar a vigilância na região.

Em resposta à Reuters, a Aliança Atlântica refere que vai "conduzir uma vigilância ainda mais reforçada com novos ativos de vários domínios na região do Mar Báltico", que incluem "plataformas de vigilância, reconhecimento e de sistemas de informação", além de "pelo menos uma fragata de defesa aérea".

A resposta surge após drones não identificados terem sido avistados durante a noite junto a instalações militares na Dinamarca, indidentes que também foram registados noutros locais nos últimos dias.

O aeroporto de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica, esteve fechado durante várias horas na noite de segunda-feira, além de outros cinco aeroportos dinamarqueses, após drones russos terem sido avistados no espaço aéreo.

A NATO indica que estes dispositivos vão integrar a missão no Báltico que foi lançada em janeiro.

Na terça-feira, a Dinamarca avisou a Rússia que usaria "todas as ferramentas militares e não militares necessárias" para se defender, enquanto a Estónia denunciou a violação do seu espaço aéreo durante 12 minutos por três caças russos MiG-31.

Este sábado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou a NATO e a União Europeia que "qualquer agressão contra meu país será recebida com uma resposta decisiva".

O responsável russo negou a intenção de atacar a Aliança Atlântica e indicou que "não deve haver dúvidas sobre isto entre os países da NATO e da UE".

“A Rússia é acusada de quase planear e atacar os países da NATO e da União Europeia. O Presidente Vladimir Putin tem refutado” tais acusações, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, intervindo no debate geral da 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.