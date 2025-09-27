Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Novos incidente com drones na Dinamarca junto a instalações militares

27 set, 2025 - 11:48 • Reuters

Polícia confirmou a presença de drones junto à base aérea de Karup, oeste da Dinamarca. Já a polícia norueguesa está a investigar possíveis avistamentos de drones nas imediações da base aérea de Ørland.

A+ / A-

Drones não identificados foram avistados durante a noite junto a instalações militares na Dinamarca, informaram este sábado as Forças Armadas do país, após vários incidentes semelhantes registados nos últimos dias.

"O Exército dinamarquês pode confirmar que foram observados drones em várias das suas localizações na noite passada", afirmou um porta-voz em comunicado. As Forças Armadas não especificaram em que locais os drones foram detetados.

Segundo a agência Ritzau, a polícia confirmou a presença de drones junto à base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca.


Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

Explicador Renascença

Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

O facto de estes drones terem surgido em vários pa(...)

Já a polícia norueguesa comunicou estar a investigar possíveis avistamentos de drones nas imediações da base aérea de Ørland, no centro da Noruega, principal centro operacional dos caças F-35 do país.

"Os guardas da base fizeram várias observações fora do perímetro da instalação durante a madrugada de sábado", declarou um porta-voz do quartel-general conjunto das Forças Armadas norueguesas à Reuters.

Na segunda-feira à noite, o Aeroporto de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica, foi encerrado durante várias horas após a deteção de vários drones de grande dimensão no seu espaço aéreo. Outros cinco aeroportos, civis e militares, também foram temporariamente encerrados nos dias seguintes.

As autoridades dinamarquesas classificaram as incursões como ataques híbridos. A primeira-ministra, Mette Frederiksen, afirmou no início da semana que se tratou do "ataque mais grave até agora contra a infraestrutura crítica da Dinamarca".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado