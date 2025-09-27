Novos incidente com drones na Dinamarca junto a instalações militares

27 set, 2025 - 11:48 • Reuters
Drones não identificados foram avistados durante a noite junto a instalações militares na Dinamarca, informaram este sábado as Forças Armadas do país, após vários incidentes semelhantes registados nos últimos dias.
"O Exército dinamarquês pode confirmar que foram observados drones em várias das suas localizações na noite passada", afirmou um porta-voz em comunicado. As Forças Armadas não especificaram em que locais os drones foram detetados.
Segundo a agência Ritzau, a polícia confirmou a presença de drones junto à base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca.
Já a polícia norueguesa comunicou estar a investigar possíveis avistamentos de drones nas imediações da base aérea de Ørland, no centro da Noruega, principal centro operacional dos caças F-35 do país.
"Os guardas da base fizeram várias observações fora do perímetro da instalação durante a madrugada de sábado", declarou um porta-voz do quartel-general conjunto das Forças Armadas norueguesas à Reuters.
Na segunda-feira à noite, o Aeroporto de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica, foi encerrado durante várias horas após a deteção de vários drones de grande dimensão no seu espaço aéreo. Outros cinco aeroportos, civis e militares, também foram temporariamente encerrados nos dias seguintes.
As autoridades dinamarquesas classificaram as incursões como ataques híbridos. A primeira-ministra, Mette Frederiksen, afirmou no início da semana que se tratou do "ataque mais grave até agora contra a infraestrutura crítica da Dinamarca".