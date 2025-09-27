"Putin vai abrir guerra noutra direção", avisa Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, veio avisar este sábado que a Rússia e Vladimir Putin vão expandir a guerra na Ucrânia atacando outro país europeu e atribui as recentes incursões de drones a uma tentativa de testar as defesas da NATO.

Em declarações em Kiev após conversações com Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia se está a preparar para um conflito maior: "Putin não vai terminar a sua guerra na Ucrânia. Ele vai iniciar uma noutra direção. Ninguém sabe onde. Mas ele quer isso", afirmou, citado pelo The Guardian.

Para Zelensky, o Kremlin está deliberadamente a testar a capacidade da Europa proteger os seus céus, após avistamento de drones na Dinamarca, Polónia e Roménia, além da violação do espaço aéreo da Estónia. Na sexta-feira foram avistados mais drones numa base militar dinamarquesa e este sábado numa base norueguesa.

O presidente ucraniano sugeriu que os governos europeus estão a sentir dificuldades em enfrentar a ameaça, lembrando o caso de 92 drones avistados por Kiev a voar para a Polónia de maneira "coreografada", a maioria deles intercetados, indicando que a Ucrânia está preparada para partilhar a experiência em repelir ataques aéreos russos.