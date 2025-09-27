Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reino Unido vai impor identificação digital obrigatória a todos os trabalhadores

27 set, 2025 - 00:16 • Reuters

Todos os trabalhadores no Reino Unido terão de possuir uma identificação digital até ao final da legislatura. A medida visa combater o trabalho ilegal e responde à pressão do partido Reform UK.

A+ / A-

O governo britânico vai tornar obrigatória a identificação digital para todos os trabalhadores, medida que deverá entrar em vigor até ao final da presente legislatura. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro Keir Starmer, no Global Progress Action Summit, em Londres.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o executivo, o novo documento digital será gratuito e servirá para reforçar os controlos laborais e combater a imigração ilegal, nomeadamente o recurso a trabalho não declarado.

A identificação será armazenada nos telemóveis dos cidadãos e passará a ser obrigatória nos processos de recrutamento.

“Hoje anuncio que este Governo vai tornar obrigatória, e gratuita, uma nova identificação digital para o direito ao trabalho, até ao final desta legislatura”, disse Starmer durante o evento, que contou com a presença dos líderes do Canadá, Austrália e Islândia.

A oposição criticou de imediato a proposta. “É risível pensar que quem já infringe a lei de imigração vai, de repente, começar a cumprir, ou que uma identificação digital terá impacto no trabalho ilegal, que vive de pagamentos em numerário”, disse um porta-voz do partido Reform UK, que lidera nas sondagens.

O governo prevê que, a médio prazo, a identificação digital venha a ser usada também no acesso a serviços como creches, apoios sociais e registos fiscais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado