Reino Unido vai impor identificação digital obrigatória a todos os trabalhadores

O governo britânico vai tornar obrigatória a identificação digital para todos os trabalhadores, medida que deverá entrar em vigor até ao final da presente legislatura. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro Keir Starmer, no Global Progress Action Summit, em Londres.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o executivo, o novo documento digital será gratuito e servirá para reforçar os controlos laborais e combater a imigração ilegal, nomeadamente o recurso a trabalho não declarado.

A identificação será armazenada nos telemóveis dos cidadãos e passará a ser obrigatória nos processos de recrutamento.

“Hoje anuncio que este Governo vai tornar obrigatória, e gratuita, uma nova identificação digital para o direito ao trabalho, até ao final desta legislatura”, disse Starmer durante o evento, que contou com a presença dos líderes do Canadá, Austrália e Islândia.

A oposição criticou de imediato a proposta. “É risível pensar que quem já infringe a lei de imigração vai, de repente, começar a cumprir, ou que uma identificação digital terá impacto no trabalho ilegal, que vive de pagamentos em numerário”, disse um porta-voz do partido Reform UK, que lidera nas sondagens.

O governo prevê que, a médio prazo, a identificação digital venha a ser usada também no acesso a serviços como creches, apoios sociais e registos fiscais.