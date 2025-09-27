Menu
EUA

Trump anuncia envio de tropas para Portland para lidar com "terroristas domésticos"

27 set, 2025 - 23:00

Presidente norte-americano instruiu o Departamento de Defesa a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado o envio de tropas para Portland, no estado do Oregon, para lidar com "terroristas domésticos".

O anúncio foi feito nas redes sociais, escrevendo que estava a instruir o Departamento de Defesa a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra".

"Estou também a autorizar o uso da força total, se necessário", assinalou.

Trump justificou a decisão por ser necessária para proteger as instalações da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA, que descreveu estarem "sob cerco de ataques da Antifa [movimento antifascista] e de outros terroristas domésticos".

Desde o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o Presidente republicano intensificou os esforços para enfrentar o que chama de "esquerda radical", que ele culpa pelos problemas do país com a violência política.

No início de setembro, Trump descreveu a vida em Portland "como viver no inferno" e disse estar a considerar o envio de tropas federais, como ameaçou recentemente fazer para combater o crime noutras cidades, incluindo Chicago e Baltimore.

No verão, destacou a Guarda Nacional para Los Angeles como parte da sua intervenção policial no distrito de Columbia.

No Tennessee, Memphis tem-se preparado para um afluxo de tropas da Guarda Nacional e, na sexta-feira, o governador republicano Bill Lee afirmou que elas farão parte de um reforço de recursos para combater o crime na cidade.

