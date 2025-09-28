Alemanha quer autorizar abate de drones após novo incidente

A Alemanha prepara-se para autorizar as Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs, a abater drones em caso de intrusão no seu território, anunciou o ministro da Administração Interna, depois de aparelhos de origem desconhecida terem sido avistados na sexta-feira no norte do país. No entanto, apesar da vontade do ministro ser essa — e a do chanceler da Alemanha ir no mesmo sentido — há forte oposição interna, por exemplo ao nível das polícias. Foi avistado um “enxame” de drones sobre o estado de Schleswig-Holstein, que faz fronteira com a Dinamarca, adiantou o ministro Alexander Dobrindt, durante uma conferência de imprensa. O governante salientou que, embora as intrusões de drones já tivessem sido detetadas anteriormente na Alemanha, esta foi a primeira vez que se tratou de um “enxame” desses aparelhos não tripulados. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui “Estamos a assistir a uma ameaça híbrida constante", disse Dobrindt, usando este termo para se referir à utilização de meios desestabilizadores por um Estado hostil.

Ministro pretende fazer alterações aos regulamentos de segurança aérea

Alexander Dobrindt não adiantou detalhes sobre os locais sobrevoados pelos drones ou a sua alegada origem, mas a Alemanha tem acusado repetidamente a Rússia de conduzir missões de espionagem, sabotagem e vigilância no seu território. O ministro confirmou que pretende fazer alterações aos regulamentos de segurança aérea para permitir que as Forças Armadas “derrubem drones“. “O que estamos a assistir é a uma corrida ao armamento entre a ameaça representada pelos drones e a defesa contra eles. Devemos preparar-nos para isso”, alertou. O jornal alemão Bild avançou este domingo, citando uma fonte oficial, que a autorização para abater drones só seria dada às Forças Armadas se estes representassem um perigo para pessoas ou infraestruturas críticas. Já segundo o Handeksblatt, o ministro pretende que a Bundeswehr esteja legalmente autorizada a detetar, intercetar e, se necessário, abater drones em coordenação com a polícia. A sua ideia é coordenar estas alterações com os parceiros europeus, durante uma reunião em Munique, em outubro.