Defesa civil de Gaza acusa Exército israelita de impedir apoio humanitário

A defesa civil de Gaza denunciou, este domingo, que o Exército israelita está a interromper o seu trabalho em Gaza, impedindo o acesso ao combustível necessário para os seus veículos e equipamentos de resgate e combate a incêndios.



"A ocupação [israelita] está a interromper deliberadamente os serviços humanitários que prestamos à população e a aumentar a pressão sobre nós no norte da Faixa de Gaza, impedindo-nos de fornecer combustível", alertou Mohammed al-Mughair, diretor do departamento de apoio humanitário e relações internacionais da Defesa Civil, em comunicado.

A Defesa Civil reconheceu que teve de reduzir "drasticamente" os seus serviços devido à recusa do Exército israelita em fornecer "mesmo pequenas quantidades de combustível".

"O combustível que temos mal é suficiente para abastecer os nossos veículos num número limitado de missões, que pode não exceder esta semana", salientou Mohammed al-Mughair, avisando que essas limitações operacionais se traduzem em perdas de vidas.