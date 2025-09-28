Menu
  Noticiário das 16h
  • 28 set, 2025
Faixa de Gaza

Defesa civil de Gaza acusa Exército israelita de impedir apoio humanitário

28 set, 2025 - 16:30 • Lusa

A defesa civil de Gaza denunciou, este domingo, que o Exército israelita está a interromper o seu trabalho em Gaza, impedindo o acesso ao combustível necessário para os seus veículos e equipamentos de resgate e combate a incêndios.

"A ocupação [israelita] está a interromper deliberadamente os serviços humanitários que prestamos à população e a aumentar a pressão sobre nós no norte da Faixa de Gaza, impedindo-nos de fornecer combustível", alertou Mohammed al-Mughair, diretor do departamento de apoio humanitário e relações internacionais da Defesa Civil, em comunicado.

A Defesa Civil reconheceu que teve de reduzir "drasticamente" os seus serviços devido à recusa do Exército israelita em fornecer "mesmo pequenas quantidades de combustível".

"O combustível que temos mal é suficiente para abastecer os nossos veículos num número limitado de missões, que pode não exceder esta semana", salientou Mohammed al-Mughair, avisando que essas limitações operacionais se traduzem em perdas de vidas.

A Defesa Civil de Gaza é o principal serviço de emergência do enclave, subordinado ao Ministério do Interior do governo do Hamas na Faixa de Gaza, e é habitualmente responsável por resgatar feridos e mortos deixados nos escombros após ataques do exército israelita.

Para além dos desafios operacionais impostos pela escassez de combustível em Gaza, a organização tem relatado, repetidamente, que os seus socorristas foram alvos de ataques das Forças Armadas.

No sábado, o grupo divulgou um comunicado alegando ter apresentado 73 pedidos em coordenação com organizações não governamentais para a realização de missões de resgate nas duas semanas anteriores, que tinham sido negadas pelo exército.

Em consequência destes impedimentos, a Defesa Civil relatou que inúmeras pessoas feridas, soterradas debaixo de edifícios, morreram.

O Governo de Israel lançou a ofensiva contra Gaza a 7 de outubro de 2023, após ataques do movimento islamita palestiniano em território israelita, nos quais 1.200 pessoas morreram e 251 foram feitas reféns.

