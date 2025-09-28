Donald Trump promete “algo especial" e "inédito” para o Médio Oriente

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse hoje que o Presidente Donald Trump quer que a Faixa de Gaza e a Cisjordânia sejam controladas pelos palestinianos e assim que as hostilidades cessarem. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O Presidente foi muito claro: ele realmente quer que Gaza seja controlada pelas pessoas que vivem lá, ele quer que a Cisjordânia seja controlada pelas pessoas que vivem lá, e ele quer que as redes terroristas em torno dos israelitas sejam desmanteladas para que não voltem a representar uma ameaça, especialmente para civis inocentes que vivem em Israel", afirmou o número dois da administração norte-americana, em declarações à Fox News. Estas declarações surgem dias depois de Trump ter confirmado que, tal como tinha proposto aos líderes árabes e muçulmanos numa reunião à margem da 80.ª Assembleia Geral da ONU, não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia, cuja ocupação é declarada ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça. Na mesma reunião, o Presidente norte-americano propôs que Gaza fosse gerida por um organismo de transição, apoiado pelas Nações Unidas e pelos países do Golfo, antes de ser devolvida ao controlo palestiniano.

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair é o nome proposto pela Casa Branca para liderar esse órgão, segundo a cadeia britânica BBC. Este plano está distante de anteriores propostas de Trump, que há alguns meses defendia que os palestinianos deveriam abandonar aqueles territórios para serem reinstalados noutros países, permitindo assim construir a "Riviera do Médio Oriente" nas ruínas da Faixa de Gaza. "Nunca é fácil, como aprendemos no Médio Oriente ao longo de muitos anos. Esse tipo de coisa avança aos tropeções, e pode tomar rumos muito estranhos, mas acho que o Presidente nos levou a um ponto em que estamos na reta final, e estamos todos muito otimistas de que podemos cruzar a linha de meta e realizar algo realmente importante para a paz na região", acrescentou o vice-presidente. Pouco antes da entrevista, Trump publicou uma mensagem na sua rede social, Truth Social, afirmando estar a trabalhar em "algo especial" para a região. "Temos uma oportunidade real de alcançar algo grande no Oriente Médio. Todos estão prontos para algo especial, algo inédito. Nós vamos conseguir", escreveu o líder da Casa Branca.

