Partido pró-europeu lidera eleições na Moldova, mas sem maioria

O partido europeísta que estava no poder na Moldova surge à frente do partido pró-russo nos primeiros resultados conhecidos das eleições parlamentares, mas não deverá conseguir manter a maioria que precisava para acelerar o pedido de adesão à União Europeia.

Com cerca de 70% dos votos contados, os liberais do Partido de Ação e Solidariedade (PAS) contam com 44% dos votos, enquanto o Bloco Patriótico, uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido Comunista moldavos, tem 28% dos votos.

O dia de eleições tem sido marcado por acusações mútuas de interferência nas eleições, incluindo tentativas de interromper o ato eleitoral através de ataques infromáticos à infraestrutura eleitoral e falsas ameaças de bomba ao longo do dia em mesas de voto.

A contagem de votos teve início às 21 horas locais - 19 horas em Lisboa.

Para uma maioria, é necessário que o PAS consiga 51 dos 101 lugares no parlamento moldavo.

A ex-república soviética oscila há décadas entre grupos pró-europeus e pró-Rússia. Cerca de de um terço do país — a Transnístria, a leste do rio Dniester — é controlado por uma administração pró-Rússia dissidente e abriga uma pequena guarnição russa.