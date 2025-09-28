Pelo segundo dia consecutivo, drones sobrevoam bases militares da Dinamarca

As Forças Armadas dinamarquesas anunciaram este domingo ter avistado drones sobre instalações militares do país durante a noite, pelo segundo dia consecutivo, depois de várias violações do espaço aéreo europeu por aeronaves russas nos últimos dias. "As Forças Armadas confirmam que foram observados drones em vários dos seus locais durante a noite. Vários meios [de defesa] foram mobilizados", avançaram as Forças Armadas, em comunicado. Não foram fornecidos mais detalhes sobre os incidentes ou a resposta das Forças Armadas, mas os meios de comunicação social dinamarqueses garantem que nenhum aeroporto foi encerrado durante a noite. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A presença de drones na Dinamarca e na Noruega desde 22 de setembro levou ao encerramento de vários aeroportos, com Copenhaga a sugerir um possível envolvimento russo.

No sábado, as Forças Armadas dinamarquesas já tinham anunciado a presença de drones não identificados sobre "vários locais militares" durante a noite de sexta-feira para sábado, mas escusaram-se a divulgar mais pormenores. A polícia confirmou que "um ou dois drones" foram observados na sexta-feira à noite perto e acima da base militar de Karup, a maior do país, que alberga todos os helicópteros das Forças Armadas, a vigilância do espaço aéreo, a escola de aviação e funções de apoio. O incidente junta-se aos que têm vindo a decorrer desde segunda-feira numa campanha que o Governo dinamarquês descreveu como atos de "guerra híbrida". A intrusão levou ao encerramento temporário do espaço aéreo ao tráfego civil durante algum tempo. Voos de drones já tinham sido observados na quarta-feira à noite sobre a Base Aérea de Skrydstrup e sobre o Aeroporto de Aalborg, a quarta maior cidade do país, que também tem uma componente militar, obrigando o aeroporto a suspender os voos durante uma hora.