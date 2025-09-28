Polónia fecha espaço aéreo depois de ataque russo a Kiev e põe caças F-35 a patrulhar

(Última atualização às 10h54 de 28 de setembro) O incidente deste domingo acabou sem feridos, sem danos materiais e sem violação do espaço aéreo. Às 8 da manhã em Varsóvia (7h00 em Lisboa) a situação voltou à normalidade, depois de, durante várias horas, o espaço aéreo da Polónia ter estado fechado — na zona de Lublin e Rzeszów —, devido ao ataque que a Rússia lançou sobre a Ucrânia. No final, nem drones nem caças russos entraram no espaço aéreo polaco, mas, por precaução, foram ativados caças F-35, da Força Aérea dos Países Baixos, para garantir a segurança territorial do país (que é membro da NATO). A cidade de Rzeszów serve como centro de operações para os Estados Unidos, localizando-se ali a Base Aérea de Rzeszów-Jasionka, a maior base militar dos EUA na Europa e um ponto logístico crucial para a NATO. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem servido como principal hub de envio de ajuda para Kiev.





"As operações da aviação polaca e aliada no nosso espaço aéreo foram concluídas, na sequência da cessação dos ataques da aviação de longo alcance da Federação Russa contra a Ucrânia", anunciou o Comando Operacional das Forças Armadas polaco na rede social X. Na mesma publicação, as autoridades polacas agradecem o apoio da NATO e da Força Aérea dos Países Baixos, "cujos caças F-35 ajudaram, durante a noite, a garantir a segurança no céu da Polónia". As Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha também são referidas "pelo empenho e apoio através dos sistemas Patriot, que reforçam a proteção do espaço aéreo polaco". Na mesma nota, as Forças Armadas polacas dão conta de que os sistemas terrestres de defesa antiaérea e de reconhecimento por radar regressaram à atividade operacional normal e que não foi registada qualquer violação do espaço aéreo da República da Polónia.

Atividade militar não planeada Durante as primeiras horas, foi o o serviço de monitorização de voos Flightradar24 a anunciar que o espaço aéreo sobre as cidades de Lublin e Rzeszów estaria encerrado até às 5 horas (hora de Lisboa) devido a uma "atividade militar não planeada relacionada com a garantia da segurança do Estado". Mais tarde, foram as Forças Armadas polacas a dar mais pormenores: algumas aeronaves, cujo número não foi precisado, levantaram voo para garantir a segurança do espaço aéreo nacional, depois de a Rússia ter atingido a Ucrânia com centenas de drones.