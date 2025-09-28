Menu
Polónia fecha espaço aéreo perto de Lublin e Rzeszow devido a "atividade militar não planeada"

28 set, 2025 - 08:31 • Reuters

As Forças Armadas polacas anunciaram ter feito descolar aeronaves para garantir a segurança do espaço aéreo nacional, depois de a Rússia ter lançado ataques contra a Ucrânia.

(Em atualização)

A Polónia encerrou o espaço aéreo sobre as suas cidades do sudeste, Lublin e Rzeszow, até pelo menos às 04h00 GMT (mais uma hora em Lisboa) deste domingo, devido a uma "atividade militar não planeada relacionada com a garantia da segurança do Estado", informou o serviço de monitorização de voos Flightradar24.

As Forças Armadas polacas anunciaram ter feito descolar aeronaves para garantir a segurança do espaço aéreo nacional, depois de a Rússia ter lançado ataques contra a Ucrânia.

"Devido à atividade da aviação de longo alcance da Federação Russa, que está a efetuar ataques no território da Ucrânia, aeronaves polacas e aliadas iniciaram operações no nosso espaço aéreo", referiu o exército numa publicação na rede social X. As acções foram descritas como preventivas e destinadas a assegurar o espaço aéreo e proteger os cidadãos.

Dados da Força Aérea ucraniana indicavam que, pelas 4h00, estavam em vigor alertas de ataque aéreo em todo o país.

