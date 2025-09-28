Menu
  Noticiário das 10h
  28 set, 2025
Guerra na Ucrânia

Rússia lança centenas de drones sobre a Ucrânia

28 set, 2025 - 08:44 • Redação com agências

Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas na capital e na cidade de Zaporíjia. Uma das vítimas será uma criança de 12 anos.

A Rússia lançou na noite de sábado para domingo um ataque "massivo" contra a Ucrânia, segundo Kiev, que contabilizou centenas de drones e mísseis que causaram, pelo menos, dez feridos na capital e na cidade de Zaporíjia.

"A Rússia lançou um novo ataque aéreo massivo contra cidades ucranianas enquanto as pessoas dormiam. Mais uma vez, centenas de drones e mísseis destruíram edifícios residenciais e causaram vítimas civis", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriï Sybiga, na rede social X.

Putin deve estar ciente do perigo de continuar esta guerra — para si próprio, para os bolsos dos seus aliados, para a sua economia e para o seu regime”, escreveu Sybiha, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. “É isso que o pode fazer parar esta guerra sem sentido.”

O presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, por outro lado, relatou seis feridos, cinco dos quais foram hospitalizados.

Além da capital, outras regiões também foram atingidas. Em Zaporíjia, no sul, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, de acordo com as autoridades locais. Vários edifícios foram danificados e registaram-se incêndios, segundo imagens divulgadas em canais de redes sociais.

A cidade foi atingida "pelo menos quatro vezes", avançou o governador da região homónima, Ivan Fedorov.


Polónia fecha espaço aéreo perto de Lublin e Rzeszow devido a "atividade militar não planeada"

Segurança

Polónia fecha espaço aéreo perto de Lublin e Rzeszow devido a "atividade militar não planeada"

As Forças Armadas polacas anunciaram ter feito des(...)

Kiev acusa Moscovo de ter cortado nesta região a central nuclear de Energodar, a maior da Europa, e de tentar ligá-la à rede russa, apesar dos riscos de segurança. A infraestrutura foi conquistada em março de 2022 pelas tropas russas.

O Ministério da Defesa russo também declarou no domingo que 41 drones ucranianos foram abatidos durante a noite.

A oeste da Ucrânia, a vizinha Polónia anunciou a mobilização "preventiva" da aviação, na sequência da incursão no seu espaço aéreo de cerca de vinte drones russos, assim como de três aviões de combate nos céus da Estónia em menos de duas semanas.

Tópicos
Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

