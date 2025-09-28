Rússia lança centenas de drones sobre a Ucrânia

A Rússia lançou na noite de sábado para domingo um ataque "massivo" contra a Ucrânia, segundo Kiev, que contabilizou centenas de drones e mísseis que causaram, pelo menos, dez feridos na capital e na cidade de Zaporíjia. "A Rússia lançou um novo ataque aéreo massivo contra cidades ucranianas enquanto as pessoas dormiam. Mais uma vez, centenas de drones e mísseis destruíram edifícios residenciais e causaram vítimas civis", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriï Sybiga, na rede social X. “Putin deve estar ciente do perigo de continuar esta guerra — para si próprio, para os bolsos dos seus aliados, para a sua economia e para o seu regime”, escreveu Sybiha, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. “É isso que o pode fazer parar esta guerra sem sentido.”

O presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, por outro lado, relatou seis feridos, cinco dos quais foram hospitalizados. Além da capital, outras regiões também foram atingidas. Em Zaporíjia, no sul, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, de acordo com as autoridades locais. Vários edifícios foram danificados e registaram-se incêndios, segundo imagens divulgadas em canais de redes sociais. A cidade foi atingida "pelo menos quatro vezes", avançou o governador da região homónima, Ivan Fedorov.

