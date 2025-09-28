Tiroteio em igreja no estado do Michigan faz nove feridos

28 set, 2025 - 17:59
Um tiroteio numa igreja mórmon no estado norte-americano do Michigan fez este domingo nove feridos.
O suspeito, de 40 anos conduziu o seu carro até à igreja e depois saiu do veículo e começou a disparar, provocando um incêndio no edifício.
"Há várias vítimas. Não há ameaça ao público neste momento. A igreja está em chamas", indicou nas redes sociais a polícia local de Grande Blanc, na cidade de Detroit, que recomendou à população que evite a área.
As autoridades avançaram entretanto que o atirador morreu e que há nove feridos a registar, dois deles em estado grave.
Testemunhas no local relatam fumo a sair do edifício e que bombeiros já estão no local a combater o fogo.
A cidade de Grand Blanc, no estado de Michigan, tem um população de cerca de oito mil pessoas e fica a 100 quilómetros de Detroit.
[notícia atualizada às 19h44]