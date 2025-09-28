Tiroteio em igreja no estado do Michigan faz nove feridos

Um tiroteio numa igreja mórmon no estado norte-americano do Michigan fez este domingo nove feridos.

O suspeito, de 40 anos conduziu o seu carro até à igreja e depois saiu do veículo e começou a disparar, provocando um incêndio no edifício.

"Há várias vítimas. Não há ameaça ao público neste momento. A igreja está em chamas", indicou nas redes sociais a polícia local de Grande Blanc, na cidade de Detroit, que recomendou à população que evite a área.

As autoridades avançaram entretanto que o atirador morreu e que há nove feridos a registar, dois deles em estado grave.

Testemunhas no local relatam fumo a sair do edifício e que bombeiros já estão no local a combater o fogo.

A cidade de Grand Blanc, no estado de Michigan, tem um população de cerca de oito mil pessoas e fica a 100 quilómetros de Detroit.

[notícia atualizada às 19h44]