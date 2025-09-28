Zelensky: ataque da Rússia com 500 drones durou mais de 12 horas e fez 4 mortos

28 set, 2025 - 10:47 • Ana Kotowicz
"É exatamente assim que a Rússia declara a sua verdadeira posição" sobre a guerra e a vontade de assinar um cessar-fogo. Segundo Volodymyr Zelensky, a Federação Russa usou 500 drones e 40 mísseis no seu mais recente ataque à Ucrânia, que durou 12 horas. No final, havia quatros mortos a lamentar, um deles uma rapariga de 12 anos.
Na rede social X, o Presidente ucraniano recordou que o "vil ataque ocorreu praticamente no final da semana da Assembleia Geral da ONU" e detalhou que os drones atingiram várias regiões, nomeadamente Zaporíjia, Khmelnytsky, Sumy, Mykolaiv, Chernigiv e Odessa, além da capital do país, Kiev.
Foram vários os danos causados em infraestruturas civis, incluindo um hospital e uma fábrica.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Zelensky acusou Moscovo de “terror deliberado” e reforçou o seu pedido habitual: é preciso novas sanções internacionais, já que a Rússia “quer continuar a matar e merece a mais dura pressão do mundo”.
Na sequência deste ataque, a Polónia manteve o seu espaço aéreo fechado durante várias horas de domingo e manteve caças F-35 dos Países Baixos a patrulhar os céus.
“Quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis, incluindo mísseis Kinzhal, foram lançados contra o nosso território. Esta manhã, os shaheds russo-iranianos estão novamente nos nossos céus”, escreveu o chefe de Estado nas redes sociais, sublinhado que entre os locais atacados estavam uma unidade de produção de pão, uma fábrica de pneus, residências e prédios de apartamentos.
Segurança
Caças dos Países Baixos patrulharam o ar para gara(...)
Os mísseis supersónicos Kinzhal têm um alcance de mais de 2.000 km, voa até 10 vezes a velocidade do som, e são uma das armas russas mais recentes e avançadas. Além disso têm capacidade para destruir alvos fortemente fortificados como bunkers ou túneis nas montanhas.
“Continuaremos a contra-atacar para privar a Rússia das suas fontes de receitas e obrigá-la a recorrer à diplomacia", concluiu Zelensky, apelando a todos os que desejam a paz a apoiar os esforços do Presidente norte-americano, Donald Trump, e ajudem a travar todas as importações russas.