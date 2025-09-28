Zelensky: ataque da Rússia com 500 drones durou mais de 12 horas e fez 4 mortos

"É exatamente assim que a Rússia declara a sua verdadeira posição" sobre a guerra e a vontade de assinar um cessar-fogo. Segundo Volodymyr Zelensky, a Federação Russa usou 500 drones e 40 mísseis no seu mais recente ataque à Ucrânia, que durou 12 horas. No final, havia quatros mortos a lamentar, um deles uma rapariga de 12 anos.

Na rede social X, o Presidente ucraniano recordou que o "vil ataque ocorreu praticamente no final da semana da Assembleia Geral da ONU" e detalhou que os drones atingiram várias regiões, nomeadamente Zaporíjia, Khmelnytsky, Sumy, Mykolaiv, Chernigiv e Odessa, além da capital do país, Kiev.

Foram vários os danos causados em infraestruturas civis, incluindo um hospital e uma fábrica.

Zelensky acusou Moscovo de “terror deliberado” e reforçou o seu pedido habitual: é preciso novas sanções internacionais, já que a Rússia “quer continuar a matar e merece a mais dura pressão do mundo”.