Atirador mata pelo menos quatro e fere oito em igreja no Michigan

Um homem que lançou o seu veículo contra as portas da frente de uma igreja no Michigan abriu fogo com uma espingarda de assalto e incendiou a igreja, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo pelo menos outras oito antes de morrer num tiroteio com a polícia, disseram as autoridades.

A polícia informou que o autor do crime, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 anos, um ex-fuzileiro norte-americano da cidade vizinha de Burton, ateou deliberadamente fogo à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi tomada pelas chamas e pelo fumo.

Duas das vítimas do tiroteio morreram e outras oito foram hospitalizadas, segundo as autoridades. Várias horas após o tiroteio, a polícia informou ter encontrado pelo menos mais dois corpos nos restos carbonizados da igreja, que ainda não tinham sido removidos e podem conter outras vítimas.

"Há alguns desaparecidos", disse o chefe da polícia do município de Grand Blanc, William Renye, numa conferência de imprensa.

Um funcionário do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA disse que os investigadores acreditam que o atirador usou um acelerador — provavelmente gasolina — para alimentar o fogo e que alguns explosivos foram recuperados. O FBI afirmou estar a liderar a investigação do que considerou "um ato de violência direcionada".

Centenas de pessoas estavam na igreja quando Sanford entrou no edifício, disse Renye.

Dois polícias acorreram ao local 30 segundos depois de receberem chamadas de emergência e iniciaram uma troca de tiros com o suspeito, matando-o a tiro no parque de estacionamento cerca de oito minutos após o início do incidente, disse Renye.

Os investigadores vão revistar a casa e o telefone do atirador em busca de um motivo, disse Renye.

Os registos militares dos EUA mostram que Sanford foi fuzileiro naval dos EUA de 2004 a 2008 e veterano da Guerra do Iraque.

Coincidentemente, outro veterano da Marinha de 40 anos que serviu no Iraque é suspeito de um tiroteio na Carolina do Norte que matou três pessoas e feriu outras cinco menos de 14 horas antes do incidente no Michigan.

A polícia de Southport, Carolina do Norte, acusou Nigel Max Edge de disparar contra um bar à beira-mar a partir de um barco na noite de sábado. Edge foi acusado de três crimes de homicídio em primeiro grau e cinco de tentativa de homicídio, informou a polícia.

De acordo com os autos do tribunal, uma ação federal interposta por Edge contra o governo dos EUA e outros descreve-o como um fuzileiro naval condecorado que sofreu ferimentos graves, incluindo traumatismo cranioencefálico, no Iraque. A ação, que foi apresentada, mostrou que Edge era anteriormente conhecido como Sean William DeBevoise antes de mudar o seu nome.

"Perdi amigos lá dentro"

Em Michigan, uma testemunha disse à estação de televisão WXYZ que ouviu "um grande estrondo e as portas explodiram".

"Perdi amigos lá dentro e alguns dos meus filhos pequenos da escola primária, que dou aulas aos domingos, ficaram feridos. É muito devastador para mim", disse a mulher, que se identificou como Paula.

O Presidente Donald Trump, numa declaração no Truth Social, disse que o tiroteio "parece ser mais um ataque dirigido aos cristãos nos Estados Unidos da América" e que "ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA NO NOSSO PAÍS DEVE ACABAR IMEDIATAMENTE!".

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, informalmente conhecida como Igreja Mórmon, segue os ensinamentos de Jesus e também as profecias de Joseph Smith, um americano do século XIX.

Grand Blanc, uma cidade com 7.700 habitantes, fica a cerca de 100 km a noroeste de Detroit.

O massacre em Michigan marcou o 324º tiroteio em massa nos EUA em 2025, de acordo com o Gun Violence Archive.

Foi também o terceiro tiroteio em massa nos EUA em menos de 24 horas, incluindo o incidente na Carolina do Norte e um tiroteio algumas horas depois num casino em Eagle Pass, no Texas, que matou pelo menos duas pessoas e feriu várias outras.