Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Super Bowl

Bad Bunny sobe ao palco do "halftime" do Super Bowl

29 set, 2025 - 10:02 • Rita Vila Real

O maior palco de futebol americano vai receber o músico de Porto Rico, vencedor de três Grammy's.

A+ / A-

Bad Bunny é o artista escolhido para atuar no intervalo da edição de 2026 do "Super Bowl", a final da liga da NFL de futebol americano.

A final acontece no dia 8 de fevereiro no "Levi's Stadium", em Santa Clara, no estado da Califórnia, ainda sem serem conhecidas as equipas que disputam a vitória.

A final da NFL é um dos programas mais vistos em todo o mundo, e todos os anos bate recordes de audiências na televisão norte-americana.

O anúncio foi feito na rede social Instagram pelo músico e pela liga.

"O que estou a sentir vai além de mim mesmo", diz com emoção o músico vencedor de três Grammy's e 12 Grammy's latinos. "É por aqueles que vieram antes de mim e correram inúmeros metros para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown, isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história."Vê e diz à tua avó que vamos ser o intervalo do Super Bowl", remata com emoção o músico.

O anúncio surge depois de o músico não ter incluído os Estados Unidos na sua tour mundial "Debí tirar más fotos", que vai passar por Lisboa nos dias 26 e 27 de maio de 2026.

A final da competição caracteriza-se pela atuação de artistas mundialmente famosos durante o intervalo do jogo. Na edição do ano anterior, foi o artista Kendrick Lamar que subiu ao palco, num momento que conta com mais de 146 milhões de visualizações na plataforma Youtube.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado