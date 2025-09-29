Bad Bunny sobe ao palco do "halftime" do Super Bowl

29 set, 2025 - 10:02 • Rita Vila Real
Bad Bunny é o artista escolhido para atuar no intervalo da edição de 2026 do "Super Bowl", a final da liga da NFL de futebol americano.
A final acontece no dia 8 de fevereiro no "Levi's Stadium", em Santa Clara, no estado da Califórnia, ainda sem serem conhecidas as equipas que disputam a vitória.
A final da NFL é um dos programas mais vistos em todo o mundo, e todos os anos bate recordes de audiências na televisão norte-americana.
O anúncio foi feito na rede social Instagram pelo músico e pela liga.
"O que estou a sentir vai além de mim mesmo", diz com emoção o músico vencedor de três Grammy's e 12 Grammy's latinos. "É por aqueles que vieram antes de mim e correram inúmeros metros para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown, isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história."Vê e diz à tua avó que vamos ser o intervalo do Super Bowl", remata com emoção o músico.
O anúncio surge depois de o músico não ter incluído os Estados Unidos na sua tour mundial "Debí tirar más fotos", que vai passar por Lisboa nos dias 26 e 27 de maio de 2026.
A final da competição caracteriza-se pela atuação de artistas mundialmente famosos durante o intervalo do jogo. Na edição do ano anterior, foi o artista Kendrick Lamar que subiu ao palco, num momento que conta com mais de 146 milhões de visualizações na plataforma Youtube.