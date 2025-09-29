Casa Branca alega que acordo entre Israel e o Hamas "está próximo"

29 set, 2025 - 14:25 • João Pedro Quesado com Reuters
Israel e o Hamas estão "muito próximos" de chegar a acordo para terminar a guerra na Faixa de Gaza e alcançar uma paz duradoura no Médio Oriente, assegurou esta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca.
Em entrevista à Fox News, Karoline Leavitt afirmou que Donald Trump vai discutir um plano de paz de 21 pontos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no encontro na Casa Branca, ao fim da tarde desta segunda-feira (hora de Portugal continental).
Leavitt declarou ainda que Trump vai falar também esta segunda-feira com líderes do Qatar, país que tem servido de intermediário do Hamas.
Médio Oriente
"Para alcançar um acordo razoável de ambas as partes, ambos os lados têm de ceder um bocadinho e podem sair da mesa [de negociações] um pouco infelizes, mas é assim que vamos terminar este conflito", afirmou a porta-voz da administração Trump.