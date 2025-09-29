Menu
  29 set, 2025
Mundo

Casa Branca alega que acordo entre Israel e o Hamas "está próximo"

29 set, 2025 - 14:25 • João Pedro Quesado com Reuters

Donald Trump vai discutir um plano de paz de 21 pontos com o primeiro-ministro de Israel no encontro marcado para esta segunda-feira.

Israel e o Hamas estão "muito próximos" de chegar a acordo para terminar a guerra na Faixa de Gaza e alcançar uma paz duradoura no Médio Oriente, assegurou esta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca.

Em entrevista à Fox News, Karoline Leavitt afirmou que Donald Trump vai discutir um plano de paz de 21 pontos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no encontro na Casa Branca, ao fim da tarde desta segunda-feira (hora de Portugal continental).

Leavitt declarou ainda que Trump vai falar também esta segunda-feira com líderes do Qatar, país que tem servido de intermediário do Hamas.

"Para alcançar um acordo razoável de ambas as partes, ambos os lados têm de ceder um bocadinho e podem sair da mesa [de negociações] um pouco infelizes, mas é assim que vamos terminar este conflito", afirmou a porta-voz da administração Trump.

