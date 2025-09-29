Costa pede a Netanyahu que ouça "a sua própria consciência"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pediu, esta segunda-feira, a Benjamin Netanyahu que ouça "a sua própria consciência" no que diz respeito à Faixa de Gaza. Questionado pelos jornalistas em Madrid, à margem do Prémio Fórum Europa, que foi lá receber, Costa volta a lamentar a postura do primeiro-ministro israelita.

"Netanyahu não tem ouvido ninguém. Era preciso que, desde logo, ouvisse a sua própria consciência e percebesse que, no século XXI, é absolutamente intolerável o que está a fazer em Gaza e a forma como prossegue com os colunatos ilegais na Cisjordânia", explica, no dia em que o primeiro-ministro de Israel tem novo encontro marcado em Washington com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Para o presidente do Conselho Europeu, "é preciso travar" os estragos que Netanyahu está a causar também na diplomacia mundial. "A forma como tem alienado tão rapidamente tantas amizades, tanta estima que tem na Europa... É preciso travar isso", reitera, pedindo para que não se confunda o primeiro-ministro israelita com o país que representa. "É preciso não confundir o senhor Netanyahu e o seu governo com Israel, com o povo israelita e, muito menos, com a comunidade judaica mundial", defende.

Resposta da UE a Israel é feita a 27

Entre o "diálogo intenso" que tem sido mantido com os EUA, o presidente do Conselho Europeu assume, igualmente, que as negociações têm sido complicadas também "dentro da Europa", porque "os 27 países não têm a mesma opinião" sobre o que se passa na Faixa de Gaza. "Temos de compreender isso porque as nossas histórias são muito diversas", explica.

Apesar disso, "a atuação de Israel tem sido de tal ordem" que, depois de vários meses "sem conseguir tomar uma posição", a União Europeia conseguiu aprovar uma "condenação clara do que está a acontecer em gaza e contra os colunatos ilegais", apresentando mesmo uma "proposta de sanções a membros do governo de Israel".

O caminho a 27 é feito, por isso, de diálogo. "Somos 27 e temos de nos ouvir uns aos outros", repete, garantindo que, até mesmo a Alemanha - que, "pelas razões históricas que todos conhecemos", tem uma "dificuldade moral em agir contra Israel" - tem, desde o início do ano, apresentado "evoluções importantes".

"Seguramente vamos encontrar um ponto de entendimento a 27", assegura.

Resultado na Moldova é "grande notícia para a Europa", mas também "uma grande responsabilidade"

Quanto às eleições desde domingo na Moldova, António Costa lê os resultados como uma "grande notícia para a Europa", mas também como "uma grande responsabilidade".

"A Europa tem de estar à altura das expectativas que criou e acelerar o processo de adesão da Moldávia à União Europeia", diz. O mesmo espera que aconteça brevemente com a Ucrânia, assim que haja condições para tal.

"Seguramente, no futuro, a Ucrânia há de alcançar a paz e, com a paz, acelerar o processo de adesão à União Europeia. É um desafio muito superior para a Europa, mas temos de estar à altura de fazer esse investimento", acrescentou, defendendo que a aceleração dos processo de adesão "da Ucrânia, Moldávia e Balcãs Ocidentais" é "o maior investimento geopolítico que a União Europeia pode fazer".

"É isso que nos permite alargar as nossas fronteiras, alargar aquilo que é o espaço político e económico da Europa e consolidar aquilo que é uma grande Europa, que todos ambicionamos", remata.